Leo Maiello llega a Paraná con “Yo, sin culpa”, una charla que invita a repensar emociones y vínculos

El psicólogo y comunicador Leo Maiello llegará a Paraná con su propuesta escénica “Yo, sin culpa”, un formato híbrido que combina herramientas de la psicología con música, humor y reflexión, en una experiencia pensada como encuentro directo con el público.

La presentación será el sábado 16 de mayo a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250), donde el especialista desplegará una charla en vivo que busca interpelar las emociones, los vínculos y las formas en que las personas transitan la vida cotidiana.

Lejos de los formatos tradicionales, “Yo, sin culpa” no se plantea como una clase académica ni como un espectáculo de stand up o una obra teatral convencional. La propuesta apunta a construir una conversación honesta en tiempo real, en la que el público pueda verse reflejado y revisar ciertas creencias arraigadas.

A través de relatos basados en experiencias reales y en patrones que suelen repetirse en decisiones y relaciones, Maiello aborda mecanismos cotidianos que muchas veces derivan en sentimientos de culpa: por amar, desear, equivocarse o incluso por existir. En ese recorrido, la música aparece como un recurso que acompaña y potencia el clima emocional del encuentro.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en Flamingo Bar, con opciones de financiación en cuotas sin interés con entidades bancarias de la región.

La propuesta se presenta, en definitiva, como una invitación a cuestionar los mandatos internos y a construir una relación más amable con uno mismo, en un espacio que busca dejar al espectador “un poco más liviano” al final de la experiencia.