Hay un corte programado para este martes en el puente Victoria - Rosario

Vialidad Nacional comunicó a los usuarios de la Ruta Nacional N°174 que, según lo informado por la concesionaria Alto Delta S.A., este martes 5 de mayo se llevará a cabo un operativo especial en el Viaducto Rosario-Victoria.

Según lo informado, se procederá a la instalación de dos pórticos metálicos en cada sentido de circulación.

En consecuencia y para garantizar la seguridad de los trabajadores y los conductores durante las maniobras, se interrumpirá el tránsito de manera temporal en ambas cabeceras en los siguientes horarios:

• Cabecera Victoria: Corte de tránsito a partir de las 10.

• Cabecera Rosario: Corte de tránsito a partir de las 11.

“Cada interrupción tendrá una duración estimada de una hora”, indicaron y recomendaron a los conductores “tomar las precauciones necesarias y planificar sus viajes con anticipación”.