Promueven el cupo de viviendas para personas con discapacidad y jornadas de sensibilización

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo un encuentro con representantes del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Durante la reunión se dialogó sobre la aplicación del cupo destinado a personas con discapacidad en la adjudicación de unidades y en los créditos del programa "Ahora tu Hogar".

Al término del encuentro, realizado en la sede del IAPV, se informó la realización de una jornada de sensibilización en el centro cultural La Vieja Usina, de Paraná. La actividad estará a cargo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y se centrará en la aplicación práctica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde los organismos destacaron la importancia de articular políticas públicas que permitan visibilizar las problemáticas del sector y avanzar en soluciones habitacionales concretas. En ese sentido, se acordó dar continuidad a estas mesas técnicas para agilizar los trámites de los beneficiarios.

Participaron de la reunión la secretaria de directorio del Iapv, Laura Ceballos, junto a María Mayer y Carolina Feltes, del área de Recursos Humanos. Por el Iprodi, estuvieron presentes Betaña Bolzán, Flavia Quintana Grasso y Cecilia Bonino.