Se presenta “Los tanques”, el primer libro de Lucía Schvartzman

El próximo sábado 9 de mayo se presenta en Concepción del Uruguay el primer libro de la escritora uruguayense Lucía Schvartzman. Se trata de "Los tanques", un poemario de textos de la autora, cuidadosamente editado por el sello Pixel Editora de la ciudad de La Plata.

La presentación que tendrá lugar en la Casa De Costa a Costa (Suipacha 678) a las 20, estará a cargo del escritor y editor platense Carlos Aprea y de Gonzalo Seguel, comunicador y librero impulsor de la librería Mala Palabra de nuestra ciudad. Acompañarán con lecturas los escritores locales Enzo Amarillo, Hugo Luna, Magín Juárez y Marga Presas. La música en vivo estará a cargo de Lupretinia, compositora y artista visual oriunda de Colón, y habrá un set de vinilos del productor, DJ y coleccionista local Wasaoner (Facundo Menghini). Además, se exhibirán fotografías de Luciano García Presas, artista visual y autor de las fotografías de tapa, contratapa e interiores del libro “Los tanques”. Será con entrada libre y gratuita.

En la contratapa, el escritor y periodista Horacio Fiebelkorn dice:

“En un escenario que se mueve entre ciudades grandes y chicas, se teje una experiencia poética cuya materia verbal enhebra con soltura la información de la época con un ánimo singular y una mirada que reúne todos los sentidos. En este libro de Lucía Schvartzman se cumple lo que hace un siglo anticipó César Vallejo: «Los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad». No se trata entonces de simular una modernidad sino de ejercerla. «Así -dijo Vallejo- la inquietud (...) crece y se exaspera y el soplo de la vida se aviva». Tal el camino que abren estos poemas, donde el fuego de la palabra se actualiza una vez más.”