Esta martes jurará el nuevo juez de Paz de Villa Urquiza

Gerardo Ríos fue designado mediante el decreto 824/2026 del Ministerio de Seguridad y Justicia como juez de Paz de Villa Urquiza. La jura será este martes a las 12, en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La designación de Gerardo Gabriel Ríos como juez de Paz de Villa Urquiza fue dispuesta por el Poder Ejecutivo provincial. Lo hizo tras recibir del Concejo Deliberante de esa ciudad la propuesta de una terna de postulantes para cubrir el cargo.

El nombramiento de Ríos fue a través del decreto 824/2026, fechado el 31 de marzo pasado y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.