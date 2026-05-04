Milonga, arte y literatura: jornada cultural en la Casa de Entre Ríos

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue sede de una nueva actividad del ciclo cultural que integró música, danza, literatura y artes visuales, con eje en el tango.

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue sede de una nueva actividad del ciclo cultural que integró música, danza, literatura y artes visuales, con eje en el tango como expresión de identidad.

Bajo el título “Milonga y Arte Entrerriano – Litoral y Tango en la Casa de Entre Ríos”, la propuesta reunió a artistas y público en un formato que combinó formación, exhibición y presentaciones en vivo, con la participación de referentes culturales de distintas localidades de la provincia.

Entre las actividades se destacaron una clase abierta de tango a cargo de Humberto Morisse y Debra Pereiro Wuiovich, la inauguración de la muestra “Río Amigo” de la artista paranaense Ana María del Carmen Cabrera Grohs y un espacio de milonga con musicalización de la DJ Noe Contrera, de Concepción del Uruguay.

La programación incluyó además la intervención cultural “Evaristo Carriego, Paraná y los orígenes poéticos del tango”, a cargo de Úrsula Alonso, y presentaciones musicales en vivo, con la participación del dúo Jorgelina y Alejandro, de Gualeguaychú, y el cierre de Sandra Apeseche, junto al guitarrista Ricardo Salvador.

La actividad formó parte de la agenda cultural de la Casa de Entre Ríos, que continúa consolidándose como un espacio de difusión y proyección de la cultura provincial en la Ciudad de Buenos Aires.