El primer fin de semana de Ricardo Arjona en Argentina fue histórico con tres conciertos consecutivos

El reconocido cantautor Ricardo Arjona volvió a deslumbrar al público porteño en la tercera de las 14 funciones sold out en el Movistar Arena, donde cerró la primera serie de tres conciertos consecutivos, en el marco de la gira “Lo que el Seco no dijo”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el repertorio que recorrió clásicos de su carrera y nuevas composiciones, donde el cantautor guatemalteco reafirmó su conexión única con los fans argentinos, quienes lo acompañaron con ovaciones y coros durante todo el concierto.

Con producción de Fénix Entertainment, este viernes, sábado y domingo marcaron un inicio histórico con la mira en las próximas fechas de funciones agotadas para los días 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo.

La velada tuvo un momento único con la presencia de una invitada especial, Eugenia Quevedo, que se sumó al escenario para compartir en dueto la canción “Fuiste tú” y así interpretaron uno de los grandes éxitos del artista lanzado en 2012. El público celebró con ovaciones este momento único, que convirtió la noche en aún más inolvidable.

Cada fecha confirma el fenómeno que Arjona genera en Argentina y el estrecho vínculo con su público, que lo acompaña con fervor en cada encuentro que cuenta con una puesta impactante no solo por su calidad técnica en luces, sonido y escenografía, sino también por la manera en que todo se integra para potenciar la fuerza de sus canciones.

Los show del artista oriundo de Guatemala trascienden lo musical para convertirse en una vivencia sensorial, capaz de dejar una huella profunda en quienes lo presencian.

Fuente: Noticias Argentinas.