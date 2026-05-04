Bordet sobre los allanamientos: "Voy a continuar colaborando con la Justicia y defendiendo mi buen nombre"

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este lunes un nuevo capítulo con una segunda jornada de allanamientos, esta vez en domicilios del propio dirigente, quien decidió no ampararse en sus fueros legislativos y habilitó los procedimientos de manera voluntaria.

Las medidas se producen en el marco de una causa que busca determinar la evolución patrimonial del exmandatario y su entorno, luego de una primera serie de allanamientos que habían tenido como foco propiedades vinculadas a su hija. La investigación apunta a establecer si existieron inconsistencias entre los bienes declarados y el patrimonio real.

En ese contexto, Bordet difundió un comunicado en el que remarcó su postura frente al avance judicial: “En el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedí voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”.

El eje de la causa y los procedimientos

La causa por presunto enriquecimiento ilícito se inscribe en una línea de investigaciones que buscan contrastar declaraciones juradas de funcionarios públicos con movimientos patrimoniales concretos. En este caso, el foco está puesto tanto en bienes inmuebles como en posibles participaciones societarias.

Los allanamientos constituyen una instancia clave dentro del proceso, ya que permiten relevar documentación, registros y elementos que puedan aportar evidencia sobre la composición y evolución del patrimonio investigado.

En ese sentido, el exgobernador expresó su expectativa sobre el rumbo del expediente: “Espero que estas actuaciones permitan avanzar en este proceso y que mi situación pueda aclararse cuanto antes”.

La defensa pública del exgobernador

Bordet volvió a rechazar las sospechas sobre su patrimonio y sostuvo que toda su situación económica está debidamente registrada. “Reitero: no poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”, afirmó.

La declaración apunta directamente a los ejes centrales de la investigación judicial, que busca detectar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones patrimoniales presentadas durante su paso por la función pública.

Al mismo tiempo, el exmandatario manifestó confianza en el sistema judicial, aunque introdujo matices críticos: “Confío plenamente en la Justicia. Aunque no puedo dejar de señalar que algunos de los que deben aplicarla con imparcialidad no lo hacen de ese modo”.

Críticas y posicionamiento institucional

Más allá de su defensa personal, Bordet planteó una lectura política e institucional del proceso. En su mensaje, remarcó que continuará colaborando con la investigación: “Aun así, seguiré actuando con responsabilidad, colaborando en todo lo necesario y sosteniendo la verdad como único camino”.

El exgobernador también buscó encuadrar su situación dentro de una defensa más amplia de las instituciones democráticas: “Reafirmo mi compromiso con las instituciones democráticas y con el deber que implica haber ejercido funciones públicas”.

En esa línea, subrayó la importancia del funcionamiento del sistema republicano: “La fortaleza de nuestro sistema radica en el respeto a las normas, en la división de poderes y en la confianza de la ciudadanía en que la verdad y la legalidad prevalecerán”.

Un proceso abierto

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, y los allanamientos forman parte de un conjunto de medidas orientadas a esclarecer los hechos. Por el momento, no hay definiciones judiciales de fondo, pero el expediente sigue avanzando.

Mientras tanto, Bordet reafirmó su disposición a continuar dentro del proceso y defender su posición: “Aspiro a que el accionar institucional ponga cada cosa en su lugar. Voy a continuar colaborando con la Justicia y defendiendo mi buen nombre, no sólo en el plano personal, sino también en el marco del respeto a las instituciones que sostienen nuestra vida democrática”.

El desarrollo de la causa será clave no solo para la situación judicial del exgobernador, sino también para el impacto político e institucional que pueda tener en la provincia.