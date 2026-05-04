Vecinos de Colón pretenden proteger por Ordenanza el Patrimonio Cultural que está a merced de la destrucción

Vecinos de Colón intentan -por el momento sin éxito- conmover al HCD de la necesidad de proteger el Patrimonio Cultural de la ciudad. Entre los edificios se encuentra el Teatro Independiente, pero hay muchos otros que están desamparados.

Vecinos de la ciudad de Colón están movilizados no solo por la noble causa ambiental de protección del río Uruguay, sino también para resguardar para el presente y el futuro el Patrimonio Cultural de la ciudad a través de una Ordenanza.

Lamentablemente, en el período legislativo de 2024 la iniciativa había sido presentada en octubre de ese año -según el expediente número 257/2024- en el Honorable Concejo Deliberante a través de la Banca Ciudadana, pero los concejales en ese momento no pudieron visualizar la importancia de proteger el Patrimonio Cultural.

Es así que en abril de 2025 fue rechazado por la Comisión de Protección del Patrimonio de la Ciudad de Colón.

En junio de 2025, el vecino Roberto Molinari (como miembro del grupo Patrimonio e Identidad Colonense -PIC) solicitó al HCD la revisión y reconsideración y aportó nuevas fundamentaciones y elementos, pero todavía no se ha producido hasta la actualidad respuesta alguna por parte de los concejales.

La Estación Fluvial es otro de los edificios emblemáticos que están desprotegidos en Colón.

Aspectos salientes del proyecto de normativa

La iniciativa -que contiene robustos lineamientos para conservar el Patrimonio Cultural y un objetivo de clara defensa del interés general-, contempla, entre otros aportes, los siguientes:

-Constituye una regulación inexistente en la ciudad de Colón, localidad que posee un extenso y valioso patrimonio material e inmaterial cuyo carácter define la identidad colonense, es un recurso de la más alta importancia como atractivo turístico y al mismo tiempo se encuentra sujeto aleatoriamente a cambios, transformaciones, deterioro y/o pérdida, al no contarse con normas y procedimientos precisos para una gestión adecuada.

-El proyecto de Ordenanza está basado en las principales y más experimentadas normativas de carácter internacional, nacional y provincial, compatible en su totalidad con la Ley Provincial de Entre Ríos N° 10.911 y su Decreto Reglamentario N° 182/2022.

-El proyecto de Ordenanza posee todos los componentes formales técnicos jurídicos que requiere una normativa municipal, donde claramente se establecen y fundamentan el sustento legal, el objeto de la normativa, el concepto de patrimonio, la clasificación del Patrimonio Cultural de Colón, la autoridad de aplicación y sus funciones, los organismos competentes, el organismo asesor permanente, el registro e inventario del Patrimonio Cultural y las limitaciones al dominio, los recursos, entre otros.

Hay que tener en cuenta que la falta de protección del patrimonio cultural provoca un daño irreparable a la identidad, genera pérdida de tradiciones e incluso saberes.

Sin salvaguardas, los bienes materiales -incluso también los inmateriales- sufren deterioro, destrucción o tráfico ilícito, debilitando la cohesión social y el desarrollo de la comunidad.

Además, se está a merced de la destrucción y el robo. Los bienes arquitectónicos, arqueológicos, históricos o artísticos están expuestos al saqueo, deterioro y tráfico ilícito. También se pueden generar daños involuntarios por intervenciones inadecuadas a través de obras públicas o privadas que pueden destruir sitios históricos o culturales sin regulación.

Hay que tener en cuenta que generalmente todos estos daños son irreversibles; porque una vez que se pierde un elemento cultural (material o inmaterial), es irreparable.

Por eso, el grupo Patrimonio e Identidad Colonense -PIC- tiene el objetivo de evitar esto, y pretende que se apruebe el proyecto de Ordenanza que no solo identifica, sino que valora y brinda protección legal a los bienes culturales que ya forman parte de la comunidad.

Desde el PIC se señaló: “Nuestra idea es que el Patrimonio Cultural quede protegido por Ordenanza. Por eso también presentamos un anexo al proyecto que contiene un cuerpo de lineamientos, procedimientos y ficha técnica para orientar las decisiones y realizar un manejo eficaz. Una guía conceptual y práctica para que el Municipio de Colón pueda gestionar el Patrimonio Cultural local a la altura de las circunstancias que señalan que cuanto más preservemos lo que nos identifica, mayor será el desarrollo económico y sociocultural que provee vida y bienestar a la ciudad y su gente”.

El proyecto de Ordenanza