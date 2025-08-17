Barracas empató en Santiago del Estero y es puntero

En Santiago del Estero, Barracas se convirtió en puntero de la Zona A.

Este domingo el Torneo Clausura de la Liga Profesional encontró a Central Córdoba y a Barracas Central. El partido por la quinta fecha del certamen se desarrolló en el Estadio Único Madre de Ciudades, con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Los primeros toques que generaron riesgo en el partido fueron en favor de Central Córdoba. El desborde por derecha de Matías Godoy con doble enganche incluido acabó con centro y un buen cabezazo de Leonardo Heredia al que le faltó dirección para convertirse en el primer tanto del partido.

Barracas respondió con un avance por izquierda que terminó en un potente remate bajo de Javier Ruiz. El atacante controló por la izquierda, avanzó hacia el centro y disparó para vencer a Alan Aguerre y poner el 1-0 parcial a los 16 minutos.

Todavía en la primera mitad, Ruiz tuvo chance de ampliar el marcador en un contragolpe. Sin embargo, el autor del gol que abrió el marcador decidió mal y sacó un disparo lejano que se fue desviado por el costado izquierdo del arco de Aguerre cuando tenía opciones de pase.

Ya en la segunda mitad, Central Córdoba alcanzó rápidamente la igualdad. Fue por medio de Lucas Abascia, que primero cabeceó tras un tiro de esquina desde la izquierda y encontró el rechazo sobre la línea de Rodrigo Insúa, pero el rebote volvió a quedarle a él y esta vez no falló para anotar el 1-1 a los 15.

El Guapo tuvo una nueva chance de ponerse en ventaja luego de un pase filtrado para Facundo Bruera que el delantero no llegó a aprovechar. En el despeje de la defensa, la pelota quedó en posición de Rafael Barrios, que sacó el remate rápido aprovechando que Aguerre estaba adelantado, pero su envío se fue desviado por el costado izquierdo de la valla del anfitrión.

Central Córdoba no tuvo muchas ideas en la generación de jugadas de ataque. Es por eso que José Florentín sacó un remate de larga distancia buscando el costado izquierdo del arco de Ledesma sin éxito. El balón se fue desviado.

Antes del final llegó una vez más el visitante. Esta vez fue Insúa quien habilitó a Ruiz para el segundo gol luego de un buen avance por izquierda. Sin embargo, el atacante falló la definición con el revés del pie derecho y remató directamente afuera. Fue 1-1.

Con la igualdad final, el Guapo llegó a 10 puntos y es el líder de la Zona A; mientras que Central Córdoba tiene siete unidades y aparece en la séptima colocación. En la próxima fecha, Barracas recibirá a Defensa y Justicia el viernes 22, desde las 15.30; mientras que el conjunto santiagueño visitará a Belgrano de Córdoba, el lunes 25 desde las 19.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 1-1 Barracas Central.



Goles:

16’PT: Javier Ruiz (BAR).

15’ST: Lucas Abascia (CCO).



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Godoy, José Florentín, Iván Gómez, Lucas Besozzi; Gastón Verón y Leonardo Heredia.

DT: Omar De Felippe.



Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

ET: ingresó Matías Perelló por Lucas Besozzi (CCO).

ET: ingresó Diego Barrera por Matías Godoy (CCO).

ET: ingresó Matías Vera por Iván Gómez (CCO).

13’ST: ingresó Siro Rosané por Gonzalo Morales (BAR).

20’ST: ingresó Manuel Duarte por Iván Tapia (BAR).

36’ST: ingresó Favio Cabral por Gastón Verón (CCO).

42’ST: ingresó Sebastián Cristóforo por Leonardo Heredia (CCO).



Amonestados:

27’PT: Nicolás Demartini (BAR).

42’PT: Lucas Besozzi (CCO).

43’PT: Rodrigo Insúa (BAR).

24’ST: Jonathan Galván (CCO).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Madre de Ciudades.

Video: Liga Profesional.