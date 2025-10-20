Con goles de dos exPatronato, Tigre alcanzó un agónico empate con Barracas Central

Tigre igualó 2 a 2 con Barracas Central en un duelo clave para el futuro de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Como ocurrió durante todo el campeonato, las polémicas volvieron a estar presentes en un compromiso protagonizado por el Guapo. Es que un claro penal sobre el exPatronato Ignacio Russo, por una sujeción de Kevin Jappert cuando se disponía a definir ante Felipe Zenobio, fue ignorado por Jorge Baliño. Y desde el VAR, Gabriel Paletta tampoco llamó al árbitro para que revisara la acción.

La paridad continuó hasta que Jhonatan Candia logró imponerse en el área del Matador. El delantero impactó un cabezazo de pique al piso que se transformó en la conquista del elenco liderado por Rubén Darío Insúa. Además, antes del descanso, las autoridades decidieron expulsar a Elías Cabrera por una infracción contra Iván Tapia. El argumento del “juego brusco grave” fue el argumento para anular la tarjeta amarilla inicial para enseñarle la cartulina roja. La bronca en el banco de Diego Dabove se amparó en la ausencia de criterio para revisar algunas jugadas y otras no.

Como si se tratara de la justicia divina, con el guiño de su padre desde el cielo, Nacho Russo emparejó las acciones a través de la vía aérea. Un grito de desahogo compartido con todo el público local que se atragantó cuando Barracas Central volvió a ponerse en ventaja gracias a una extraordinaria triangulación ofensiva que Gonzalo Morales concluyó con un toque sutil hacia la red. Aquella alegría se transformó en una bronca generalizada, por el golpe recibido en el final.

El palo que le negó el tercero al Toro Morales le dio una vida más al Matador. Y en Victoria la perseverancia tuvo su premio. En el cuarto minuto adicional, -otro exPatronato- Sebastián Medina capitalizó un preciso envío de Joaquín Laso y selló el 2 a 2 cuando todo parecía perdido. En el norte del conurbano bonaerense el empate dejó un sabor a hazaña para algunos y sensaciones de amargura en otros, consigna Infobae.