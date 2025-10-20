Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso una actualización del monto que ofrece a quienes aporten información relevante para esclarecer asesinatos sin resolver. El listado incluye más de 30 causas ocurridas entre 2024 y 2025 en distintas ciudades de la provincia.
La medida, formalizada a través de la Resolución Nº 3053/2025, busca “mantener el incentivo” a la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de casos de asesinatos ocurridos en distintas localidades santafesinas. El texto aclara que la identidad de las personas que aporten datos o resulten beneficiarias de las recompensas se mantendrá en secreto “antes, durante y después” de la investigación.
Sedes
Quienes tengan información relevante podrán comunicarse al correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar o presentarse en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación (MPA):
Santa Fe (Av. General López 3302).
Rosario (Sarmiento 2850).
Venado Tuerto (Alvear 675).
Reconquista (Iriondo 553).
Rafaela (Necochea 44).
El pago de las recompensas quedará sujeto a la evaluación del MPA y la dirección provincial de Protección de Testigos, que determinarán la utilidad de la información aportada. En caso de que haya más de una persona colaboradora, el monto podrá dividirse según la relevancia de los aportes.
¿Cuáles son las causas de homicidio con recompensa?
Según indica la resolución publicada por el gobierno de Santa Fe, la recompensa de 16 millones de pesos se fijó para avanzar en la investigación sobre los homicidios de las siguientes personas:
Andrea Verónica Portillo
Damián Lucero
Joaquín Fernando Pérez
Lautaro Aranda
Candelaria Enrique
Nicolás Agüero
Matías Isassa
Maximiliano Gómez
Rocío Abril Romano
Ariel Edgardo Turnaturi
Magdalena Nélida Acosta
Jorge Alberto Gueglio
Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio
Mauro Augusto Villamil
Jorge Eduardo Plantes y Jonatan Eduardo Plantes
Alejandro Marcelo Padial
Francisco Marcelo Ponce
Francesco Giovani Fiorucci
Leonardo Miguel Germán Ferragut
Juan Ezequiel Ojeda
María Florencia Gómez
Emanuel Alejandro Godoy
José Sebastián Ramírez
Milagros Vázquez
Jonatan Samuel Delgado
Pablo López
Lautaro Sonetto
Néstor Ariel Molina
Emilce Daiana Molina
Cristian Ángel Brule
Matías Alberto Coria
Máximo Danilo Luján y Maite Geraldine Gálvez
Juan Cruz Osuna y T. O.
Horacio David Martínez
Brenda Noemí Sandoval
María Florencia González
Filomena Cinalli