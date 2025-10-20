Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso una actualización del monto que ofrece a quienes aporten información relevante para esclarecer asesinatos sin resolver. El listado incluye más de 30 causas ocurridas entre 2024 y 2025 en distintas ciudades de la provincia.

La medida, formalizada a través de la Resolución Nº 3053/2025, busca “mantener el incentivo” a la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de casos de asesinatos ocurridos en distintas localidades santafesinas. El texto aclara que la identidad de las personas que aporten datos o resulten beneficiarias de las recompensas se mantendrá en secreto “antes, durante y después” de la investigación.

Sedes

Quienes tengan información relevante podrán comunicarse al correo recompensas@mpa.santafe.gov.ar o presentarse en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Santa Fe (Av. General López 3302).

Rosario (Sarmiento 2850).

Venado Tuerto (Alvear 675).

Reconquista (Iriondo 553).

Rafaela (Necochea 44).

El pago de las recompensas quedará sujeto a la evaluación del MPA y la dirección provincial de Protección de Testigos, que determinarán la utilidad de la información aportada. En caso de que haya más de una persona colaboradora, el monto podrá dividirse según la relevancia de los aportes.

¿Cuáles son las causas de homicidio con recompensa?

Según indica la resolución publicada por el gobierno de Santa Fe, la recompensa de 16 millones de pesos se fijó para avanzar en la investigación sobre los homicidios de las siguientes personas:

Andrea Verónica Portillo

Damián Lucero

Joaquín Fernando Pérez

Lautaro Aranda

Candelaria Enrique

Nicolás Agüero

Matías Isassa

Maximiliano Gómez

Rocío Abril Romano

Ariel Edgardo Turnaturi

Magdalena Nélida Acosta

Jorge Alberto Gueglio

Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio

Mauro Augusto Villamil

Jorge Eduardo Plantes y Jonatan Eduardo Plantes

Alejandro Marcelo Padial

Francisco Marcelo Ponce

Francesco Giovani Fiorucci

Leonardo Miguel Germán Ferragut

Juan Ezequiel Ojeda

María Florencia Gómez

Emanuel Alejandro Godoy

José Sebastián Ramírez

Milagros Vázquez

Jonatan Samuel Delgado

Pablo López

Lautaro Sonetto

Néstor Ariel Molina

Emilce Daiana Molina

Cristian Ángel Brule

Matías Alberto Coria

Máximo Danilo Luján y Maite Geraldine Gálvez

Juan Cruz Osuna y T. O.

Horacio David Martínez

Brenda Noemí Sandoval

María Florencia González

Filomena Cinalli