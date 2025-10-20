Deportivo Riestra le ganó a Instituto con gol de Jonathan Herrera y sigue líder

El Malevo se impuso 1 a 0 en el Guillermo Laza y manda con 27 puntos en la Zona B.

Deportivo Riestra se impuso por 1 a 0 a Instituto de Córdoba este lunes en el estadio Guillermo Laza, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Al único gol del partido lo convirtió el delantero Jonathan Herrera (exPatronato), a los 3 minutos de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo del Bajo Flores se mantiene en la primera posición de la zona B, con 27 unidades, mientras que Instituto cayó al décimo lugar, con 15 puntos.

En la próxima fecha, el Malevo deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

La primera llegada del partido fue de la Gloria, a los 23 minutos del primer tiempo, con un pase largo desde el fondo que le quedó al delantero Alex Luna, quien remató cruzado y ancho después de una buena jugada individual.

El extremo mencionado volvió a desequilibrar 10 minutos más tarde, avanzando por izquierda y rematando con potencia, aunque su tiro fue a las manos del arquero paranaense Ignacio Arce.

A los 33 minutos, el atacante Antony Alonso sacó un remate bajo desde afuera del área, que se metía por el poste izquierdo del arquero Manuel Roffo, que pudo desviar al córner.

El único gol de la noche llegó a los tres minutos del complemento, con un desborde y centro atrás por izquierda del delantero Alexander Díaz, para que Jonathan Herrera aparezca por el primer palo y empuje al gol.

Riestra se perdió el segundo a los 33 minutos, cuando el delantero Nicolás Benegas habilitó al atacante Antony Alonso, quien tardó en controlar, esquivó al arquero rival y definió, aunque el mediocampista Jhon Córdoba cubrió el arco y desvió cerca de la línea.

La última llegada fue para la visita, a los cuatro minutos de descuento, con un control y remate lejano del mediocampista Stefano Moreyra, que se fue desviado por el poste derecho del arquero Ignacio Arce, consigna NA.