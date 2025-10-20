George Clooney con Alzheimer y la decisión de la eutanasia: los ejes de una nueva película

El famoso actor compartirá pantalla con Annette Bening en la adaptación del exitoso libro "In Love: A Memoir of Love and Loss", de la escritora Amy Bloom.

Perder lentamente a George Clooney a causa del Alzheimer y la decisión de viajar con su mujer a Suiza para terminar con su vida. Tremendo panorama narrativo. Después, ella, Annette Bening, seguirá la lucha en la piel de una viuda sufrida. El libro fue entendido como una “afirmación del amor y el poder de las relaciones humanas”. También fue nombrado el mejor de no ficción de la revista TIME e incluido en su lista de los 100 imprescindibles.

George Clooney y Annette Bening compartirán pantalla grade en un proyecto considerado de alto perfil. In Love será la adaptación cinematográfica del exitoso libro In Love: A Memoir of Love and Loss, de la escritora estadounidense Amy Bloom. La película será dirigida por Paul Weitz (American Pie), nominado al Oscar, quien también coescribió el guión junto a la propia Bloom.

Amy Bloom no pierde el tiempo. En tres páginas, los lectores descubren el arco argumental de su historia: que Brian, el esposo de la autora, desarrolló Alzheimer, que es encantador, vivaz y vital. A los dos les encanta viajar, están enamorados y él, sabiendo la noticia, decide un "suicidio acompañado".

"Suicidio asistido" es la expresión preferida en la clínica Dignitas en Suiza, adonde ella y Ameche, de 66 años, viajarán en 2020 desde su hogar en Connecticut para que él trague una dosis letal de pentobarbital sódico. Irán en clase ejecutiva, pero el verdadero trayecto implicará un sinfín de papeleos y retrasos administrativos, profesionales médicos obstructivos y una gama de trastornos y emociones agridulces.

El filme, definido como “una historia moderna de amor, ingenio y decisiones imposibles”, narra la relación de una pareja que debe enfrentarse a una elección trascendental que pone a prueba su compromiso y su humanidad.

Tras recibir su diagnóstico, Ameche tarda menos de una semana en decretar su futuro. No quiere una "larga despedida". Mejor morir de pie que vivir de rodillas, piensa. Un viejo amigo de la época de Ameche como jugador de fútbol americano en Yale, se ofrecerá a dispararle. No pasará mucho tiempo antes de que aparezca la única opción totalmente legal y sin dolor.

Una escritora satisfecha

Bloom está feliz de que su historia, publicada en 2022, llegue al cine: “Tengo la suerte de que esta historia sobre el amor duradero vaya a cobrar vida en pantalla con dos de los mejores actores de América”.

Además de escritora, ella es psicoterapeuta y conoce a fondo todo lo relacionado con la psiquiatría, pero aun así detalla sus propios sentimientos, su angustia y ansiedad, "con una inmediatez cautivadora". La crítica dice que también profundiza en la compleja ética de la eutanasia. "A veces me preocupa que una mejor esposa hubiera dicho que no", admite.

Sin fecha de inicio de filmación, mientras tanto, George Clooney continúa en plena temporada de premios gracias a Jay Kelly, su nuevo trabajo con Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) exhibido en el Festival de Venecia y con estreno previsto para el 15 de noviembre antes de su llegada a Netflix el 5 de diciembre.

Fuente: Clarín.