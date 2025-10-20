Deportes

Tres entrerrianas volvieron a ser convocadas a la preselección argentina sub 19

20 de Octubre de 2025 - 20:18
Emilia Carrivale

Emilia Carrivale (Atlético Neuquén Club) es una de las citadas al preseleccionado nacional juvenil.

Una vez más las entrerrianas Emilia Carrivale (Neuquén), Sofía Broggi (Independiente de Gualeguaychú) y Angelina Corvetto (Independiente de Gualeguaychú) han sido convocadas para entrenar con la Preselección argentina femenina sub 19 de hockey sobre patines de cara al Panamericano.

Carrivale, Broggi y Corvetto fueron citadas por el entrenador Darío Giuliani y entrenarán con jugadoras de Mendoza y San Juan. Se deberán presentar el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre en la capital sanjuanina.

El Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer la nómina este domingo, junto a la lista de la preselección argentina senior femenina que compartirá días y lugar de concentración con el elenco juvenil.

Las listas completas:

Fuente: Prensa UEHP

