Tres entrerrianas volvieron a ser convocadas a la preselección argentina sub 19

Emilia Carrivale (Atlético Neuquén Club) es una de las citadas al preseleccionado nacional juvenil.
Una vez más las entrerrianas Emilia Carrivale (Neuquén), Sofía Broggi (Independiente de Gualeguaychú) y Angelina Corvetto (Independiente de Gualeguaychú) han sido convocadas para entrenar con la Preselección argentina femenina sub 19 de hockey sobre patines de cara al Panamericano.
Carrivale, Broggi y Corvetto fueron citadas por el entrenador Darío Giuliani y entrenarán con jugadoras de Mendoza y San Juan. Se deberán presentar el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de octubre en la capital sanjuanina.
El Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines (CNTHsP) dio a conocer la nómina este domingo, junto a la lista de la preselección argentina senior femenina que compartirá días y lugar de concentración con el elenco juvenil.
Las listas completas:
Fuente: Prensa UEHP