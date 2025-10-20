Paraná Rojo hizo valer su localía y obtuvo el Campeonato Entrerriano de Selecciones U15

Tras cinco encuentros, el elenco de la APB Rojo se quedó con el título de manera invicta.

El seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet “Rojo” venció a su par de Gualeguaychú por 93 a 64 y se quedó con el Campeonato Entrerriano de Selecciones U15 Masculino, disputado este fin de semana en Paraná.

El conjunto dirigido por Diego Noé impuso condiciones desde el comienzo en el encuentro decisivo disputado en un colmado estadio Humberto Pietranera del Club Olimpia y no pasó sobresaltos para alzarse con el título. Los parciales fueron 19-7, 47-23 y 68-54.

APB Rojo tuvo una excelente performance colectiva a lo largo del certamen y finalizó invicto en cinco presentaciones promediando 86 puntos a favor a lo largo de la competencia. La victoria más escueta fue +17 ante Concordia en la fase inicial.

En la ceremonia de premiación estuvo presente el presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez, junto al presidente de la APB, Edgardo Buffa, y otros dirigentes de la entidad paranaense.

Emiliano Morande MVP:

El alero de APB Rojo fue galardonado con el premio al “Mejor Jugador” del Torneo. El jugador de Estudiantes brilló con el final con 30 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Concordia al podio:

El seleccionado de la ABC superó 78-39 a Paraná Blanco y se quedó con el tercer puesto del certamen federativo.

Fuente: FBER.