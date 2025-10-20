La entrerriana Sofía Casse recibió la bandera rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La paratleta eliense tuvo su despedida este lunes en el CeNARD junto al resto de la delegación argentina. (Foto: COPAR)

Con la entrerriana Sofía Casse como abanderada, la delegación argentina tuvo su despedida oficial este lunes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) rumbo a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, a disputarse del 31 de octubre al 9 de noviembre.

La paraatleta eliense, especialista en salto en largo T11 (para personas ciegas) recibió la bandera junto a Lucas Müller (básquet en silla de ruedas) de manos del campeón paralímpico, mundial y parapanamericano, el rosarino Brian Impellizzeri.

El acto, que contó con el acompañamiento de la Banda del Regimiento de Patricios, contó con la presencia de las autoridades del Comité Paralímpico Argentino (CoPAR) José María Valladares (Presidente), Gustavo Borro (Secretario) y Ricardo Perdiguero (Tesorero).

Sofía Casse, rodeada de dirigentes y funcionarios, en la despedida de la delegación argentina.

También acompañaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el subsecretario de Deportes, Diógenes de Urquiza; Director Nacional de Desarrollo Deportivo, Federativo y Representación Nacional, Daniel Ridao; y el Director Nacional de Planeamiento Deportivo, Diego Domper.

Participaron además autoridades del Comité Olímpico Argentino, su presidente Mario Moccia y el secretario Sergio Grouppiere, junto a representantes del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).