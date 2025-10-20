1° Encuentro Comunitario por el Derecho a la Salud Mental en Santa Elena

Organizado por la Dirección del Hospital Santa Elena a cargo de la Dra. Lisandra Ortellado y su equipo Interdisciplinario de Salud Mental, se llevó adelante el pasado 16 de octubre el Primer Encuentro Comunitario por el Derecho a la Salud Mental, bajo el lema “Extraviados”.

El objetivo de esta jornada fue abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre cómo las personas, las instituciones y la comunidad acompañamos los momentos de vulnerabilidad y búsqueda de sentido.

La actividad contó con una amplia participación de comunidad en general,, instituciones educativas, organizaciones locales, así como con la presencia de destacados referentes provinciales, entre ellos: Dr. Esteban Dávila, Director General de Salud Mental del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, Director de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos y Equipo del Programa Provincial del Suicidio: Delfina Noe Lic en Psicología, Paula Montigel Lic. En Psicología y Viviana Rolando Lic. en Comunicación Social, especialistas en Salud Mental.

"El encuentro se desarrolló en un clima de escucha, compromiso y construcción colectiva, reafirmando la convicción de que la salud mental es un derecho humano fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad", señalaron desde la organización.

Y concluyeron: "Agradecemos profundamente a todas las personas e instituciones que hicieron posible este encuentro, por su presencia, su palabra y su compromiso. Cada aporte reafirma que el camino hacia una salud mental plena se construye entre todos y desde el Hospital Santa Elena seguiremos propiciando estos espacios de encuentro, reflexión y construcción colectiva".