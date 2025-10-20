Joaquín Sabina se convirtió en un personaje de historieta y es furor en España

El reconocido cantante fue ilustrado en una historia gráfica elaborada por los guionistas Kike Babas y Kike Turrón.

El cantante español Joaquín Sabina ya tiene una novela gráfica basada en su biografía, un proyecto que sedujo a los guionistas Kike Babas y Kike Turrón (más conocidos como "los Kikes"), que vieron en el artista un personaje de cómic.

"Sabina tiene una vida de cómic y una cantidad de canciones que pueden ser hechas viñetas en cualquier momento", aseguran los autores.

El primer volumen de Joaquín Sabina. Pasión y Vida se publicó este mes, y agotó la primera edición en la instancia de preventa.

Además de Los Kikes, participaron en el proceso de creación doce ilustradores, que narran "un trozo de su vida" -desde el nacimiento hasta 1995, año del álbum Yo, mi, me, contigo- porque meter a Sabina en un solo tomo resultaba complicado por su prolífica trayectoria.

Un homenaje a la cultura popular

"Siempre envidiamos que los países anglosajones rindan homenaje a su cultura popular. Que Bob Dylan tenga cátedras en la universidad o que hubiera tomos de cómic sobre The Doors o Janis Joplin. Y en España eso no estaba tratado", explicó Kike Babas.

Así que, para revertir esa situación, después de hacer biografías de cantantes y grupos como Manu Chao, Los Rodríguez, Rosendo, Siniestro Total..., pasaron a la novela gráfica con Fito Fittipaldi, el humorista Gran Wyoming y ahora le llegó el turno a Sabina.

Turrón admite que a la hora de decidirse por el personaje lo principal es que sea relevante y con público suficiente para lanzarse a ello.

Babas va un paso más allá y admite que para elegir un personaje lo que manda es que les guste, pero también que llene plazas de toros o pabellones y que sea personaje de cómic: "Fito es un personaje de cómic, pero Sabina es otro".

La inesperada condición de Sabina

Obviamente, antes de arrancar con el proyecto, ambos creativos pidieron permiso a Sabina para hacer su biografía, igual que hacen con todos los artistas.

Tras obtener el 'sí' de Sabina, a través del cantautor Leiva, amigo en común, la dupla se puso a trabajar. Según contaron, tardaron un año completo en tener listo el cómic.

Pero lo más curioso fue la condición que puso Sabina para el proceso creativo: que no lo molestaran. Esto se debe a que él estaba en plena preparación de su gira de despedida y no quería volver a narrar historias que ya había contado en muchas ocasiones.

En realidad, no necesitaban el relato de Sabina porque su vida está ya en 17 libros y la han interpretado decenas de periodistas. Es decir, sólo con esa bibliografía extensa y buscando los libros ya escritos, era suficiente.

A partir de ese trabajo de documentación, el objetivo era "resumir y resumir y buscar la esencia" hasta tener el guión listo para entregarlo a los ilustradores.

Y en el final del proceso, un audio de Sabina en Whatsapp, con esa voz inconfundible y ronquísima, les confirmó que el trabajo estaba bien hecho: "Queridos Kikes, felicidades", les dijo.

De acuerdo con los autores, para dar dinamismo al guión, hicieron un tour de ficción que pasaba por Úbeda, su pueblo natal, y por el Madrid antiguo, pero también por entrevistar a algunos personajes, como el que inspiró la canción Juana la Loca.

En la obra se mezcla la ficción y la no ficción, y algunas entrevistas como al poeta Benjamín Prado y al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que han terminado siendo los prologuistas del libro.

El triunfo en Latinoamérica

Babas destaca que una de los capítulos más atractivos es el que narra la llegada y el triunfo de Sabina en Latinoamérica.

"Como una persona tan andaluz, tan de Madrid, tan castiza y tan ibérica, de repente encuentra en Latinoamérica el triunfo absoluto. La patria es un idioma y Joaquín es un habitante perfecto de esa patria", dice.

Los guionistas hicieron coincidir la publicación de la novela con la gira de Sabina que acaba en el mes de noviembre, y con la que se retira de los grandes recintos.

Hay muchos datos en el libro, pero Sabina les reconoció tras leerlo: "Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras".

El cómic por ahora se editó solamente en España, aunque los fans argentinos desean que se publique también aquí.

