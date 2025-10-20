Un detenido por el linchamiento del joven que mató de un balazo a Jazmín González

Minutos después del homicidio de Jazmín González, de 16 años, en la madrugada del domingo en la zona de Bajada Grande de Paraná, el autor del disparo que impactó en la cabeza de la víctima fue atacado por allegados a la víctima con intenciones de “ajusticiarlo”. Este lunes, un joven fue detenido como autor de las puñaladas que lo dejaron en grave estado. Buscan a un segundo agresor, de apellido Martínez.

El hecho trágico sucedió en la vía pública, en las inmediaciones de una fiesta que se desarrollaba en una casa. Hubo una pelea entre dos grupos: de un lado arrojaron piedras y del otro, quienes se movilizaban en motos, dispararon armas de fuego. Uno de estos balazos impactó en Jazmín, y terminó con su vida prácticamente en el acto. La adolescente iba en una moto como parte del grupo de quien la mató, aparentemente con intenciones de herir a otros.

El autor de este disparo mortal es Yamil Cabrera, quien huyó del lugar, pero fue buscado en su vivienda del barrio Mosconi (lindante a Bajada) y sacado a la calle por personas que pretendieron lincharlo. Sufrió dos heridas de arma blanca en la zona abdominal y un corte en el cuero cabelludo, mientras que su padre también sufrió lesiones.

Por este intento de homicidio, la División Homicidios de la Policía detuvo a uno de los supuestos autores: Emiliano Héctor Strack, de 21 años. Será imputado por el fiscal Laureano Dato y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Cabrera está internado en el hospital San Martín, en calidad de detenido, por el homicidio de Jazmín, hecho por el cual hay otros dos arrestados.