Por robo agravado, comenzará este martes un nuevo juicio por jurados en Concordia

Tras seleccionarse este lunes a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará este martes 21 de octubre, a partir de las 8.30 horas, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concordia.

El debate, que se extenderá hasta el viernes próximo en la sede de la sección local del Colegio de la Abogacía (Hipólito Irigoyen 629), en el marco del legajo en el que se acusa del delito de robo agravado a Pedro David Medina.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Julia Rivoira. Por su parte, el abogado Carlos Conti ejercerá la querella, mientras que su colega Carlos Medina asistirá al imputado, Pedro Medina, que llega al juicio en libertad.