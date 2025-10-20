En Córdoba Laurta también justificó sus crímenes: “hice lo necesario para rescatar a mi hijo”

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en un gran operativo de seguridad y en su llegada a los Tribunales provinciales volvió a hacer indignantes declaraciones a la prensa sobre los crímenes que cometió. “Estoy en paz”, indicó.

Luego de que en Concordia haya sido imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del chofer Martín Sebastián Palacio, este lunes a la madrugada fue traslado hacia Córdoba, donde se formalizó la acusación por el femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Minutos después de las 10 Laurta ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a los Tribunales de Córdoba donde se lo imputó y dictó prisión preventiva por el doble femicidio. En su ingreso, como ya ocurrió en otras oportunidades, el acusado que se abstuvo de declarar ante la justicia, sí quiso hablar con la prensa y sostuvo: “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”.

Esta expresión esta ligada a que, según denunció, el menor era víctima de trata de personas. “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, volvió a manifestar. Declaraciones sobre las que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se refirió como “una estrategia mental” del acusado para darle explicación a los crímenes que cometió tras cruzar de manera ilegal desde Uruguay.

“Lo que celebramos es que no haya impunidad y que lo hayamos podido detener en pocas horas. Estaba a minutos de cruzar a Uruguay, había pedido un remis para luego cruzar en canoa el río”, dijo el ministro y agregó: “Pudimos rescatar al menor, que era lo que más nos importaba en ese momento. Sabíamos que había hecho una sustracción parental, estaba armado, y era peligroso”.

Luego de la audiencia, fue derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener alta exposición.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, habló con la prensa y señaló que el detenido solo será notificado de la imputación en su contra, se le tomarán los datos y fotos y luego va a ser derivado a dicho penal.

Al ser consultado sobre los motivos de por qué se rechazó su traslado a la cárcel de Bouwer, Quinteros explicó: “Es porque no hay celda de máxima seguridad, medida que recién va a poder tener el próximo año”.

“Laurta está a disposición de dos juzgados, el de Concordia donde cometió el homicidio del chofer y está a disposición del juzgado de Control de Violencia Familiar de Córdoba y de la fiscalía de violencia familiar”, dijo el ministro de Seguridad de Córdoba y estimó que ahora todo el proceso en cuanto a la investigación penal preparatoria respecto a los dos femicidios será en Córdoba: “Y una vez, que sea elevada la causa a juicio y luego tenga la condena que todos esperamos que tenga, será trasladado a Concordia donde será juzgado por el otro hecho”.

Un momento llamativo ocurrido en la unidad judicial, cuando le preguntaron sobre su identidad, Laurta respondió “Jesucristo”, dato que sorprendió a los presentes, incluidos los medios que estaban atentos a la cobertura del caso.

Fuentes: La Voz del Interior/ La Mañana de Córdoba / Cadena 3