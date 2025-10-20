Un pago por US$9 millones vía la caja oscura de “Fred” Machado escala la conexión con el gobierno de Macri

El registro de una operación por US$9 millones a mediados de 2016 referida a los aviones presidenciales Tango 01 y 04 en el fideicomiso atribuido al argentino Federico “Fred” Machado incrementa la incógnita sobre un aparente vínculo con el gobierno de Mauricio Macri.

Un documento contable incorporado a la causa radicada en Texas por presuntos narcotráfico y/o fraude expone giros de entrada y salida por millones de dólares referidos a los Tango, y empresas de real estate aparecen como origen y/o destino de fondos. El nuevo movimiento constatado por elDiarioAR consiste en un ingreso por US$9 millones del 21 de julio de 2016 al fideicomiso Aircrafts Guaranty Corporation (AGC), que, según un tribunal de Texas, habría sido utilizado por Machado y la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin –quien cumple una pena de 16 años– para cometer delitos.

El pago asociado a las aeronaves de la flota oficial se suma a otros movimientos por US$2,65 millones revelados por este medio días atrás. El total de los giros alcanza los US$11,6 millones en operaciones referidas al Tango 01 y Tango 04 entre junio y julio de 2016. A esa altura, el histórico avión presidencial estaba alojado en el aeropuerto de El Palomar, en desuso, en tanto que la segunda nave sólo estaba habilitada para distancias cortas.

Las preguntas se acumulan, pero en el entorno de Macri no atinan a dar una explicación o elaborar una hipótesis sobre el motivo de esas menciones en registros del Bank of America constatados por un juzgado federal del distrito Este de Texas. Desconocen por completo de qué se trata.

En el giro “incoming” ahora detectado vuelven a surgir datos inquietantes. El estudio Frank, Weinberg & Black PL es mencionado como “origen” del pago, y esa misma firma de abogados radicada en Florida aparece en una transferencia saliente (“outgoing”) por US$590.000, en concepto de “INTEREST PAYMENT”.

Además, la firma KEB Group -probablemente un desarrollador inmobiliario- figura como “beneficiaria” en otro giro “outgoing” con los aviones presidenciales argentinos como referencia. En la misma operación, también del 21 de julio de 2016, Northern Trust, empresa de servicios financieros de Miami, es identificada como asociada.

¿Por qué ese instrumento radicado en Texas a través del cual se pagaban compras, alquileres y reparaciones de naves -además de los delitos mencionados- habría sido utilizado por el Estado argentino, si los aviones Tango no estaban operables? ¿Por qué asoman firmas de real estate en un fideicomiso supuestamente utilizado para el comercio de aviones?

En las transferencias antes informadas por este diario referidas a los Tango aparecía Sunrise Investors o Sunrise Company, un desarrollador de barrios de lujo radicado en Palm Desert, en el sur de California. Una fuente con conocimiento de la trayectoria de Machado lo ubica cerca de ese emprendimiento.

Los movimientos mencionados tuvieron lugar poco después de que el empresario argentino ahora detenido viajara a la Argentina y estableciera contactos políticos.

En marzo de 2016, Machado viajó al país del que había emigrado dos décadas antes junto a Javier Naselli, ejecutivo del banco suizo UBS y entonces pareja de la actriz Victoria Xipolitakis. La dupla se entrevistó con los entonces gobernadores Juan Manuel Urtubey, Alberto Weretilneck y Juan Manzur, días después de la visita de Barack Obama al país, cuando algunos inversores -incluido Machado- veían un nuevo despertar económico por la asunción de Macri.

Los encuentros con los gobernadores de Salta, Río Negro y Tucumán procuraban ofrecer instrumentos financieros, pero no dieron frutos. Pocos años más tarde, Machado se convertiría en un generoso aportante a las finanzas de José Luis Espert, al tiempo que crecían las sospechas sobre su actividad en Florida y Guatemala entre los fiscales de Texas.

Ante la consulta de este medio, responsables de la Secretaría General de la Presidencia de la gestión de Macri -área que estuvo a cargo de Fernando de Andreis- desconocieron las operaciones. Las fuentes señalaron que no había ningún registro de pagos o contrataciones a las empresas que aparecen en el documento del expediente de Texas.

Además, estimaron que la inscripción de los Tango 01 y 04 en las operaciones del fideicomiso AGC no tienen relación con el Estado argentino.

De Andreis ocupa el quinto puesto en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza y es el principal armador político de Macri desde hace años. En abril de 2016, poco antes de las operaciones aquí referidas, el entonces funcionario se vio involucrado en la investigación Panamá Papers. La filtración de los registros del estudio panameño Mossack Fonseca reveló que la esposa de De Andreis, María Sol Ascónape, su suegro y sus cuñados eran titulares de una trama de sociedades offshore, entre ellas, Parquemar Group y Cumberland Equities. El secretario general del Gobierno de Macri deslindó responsabilidades respecto de su familia política, que fue aportante de campaña de Cambiemos.

La ruta de los US$9 millones

La transacción por US$9 milllones fue el 21 de julio de 2016. En los registros del Bank of America sobre esa operación, los aviones presidenciales son mencionados por sus números de serie. En la fila se lee textual “SAW FILE 13204 11 (P) AIRCRAFTS 757-23A SERIAL NO 25487 AND 737-5H6 SERIAL NO 26456”, lo que refiere a lo siguiente, según pudo constatar este medio con fuentes especializadas en la materia:

Dicha operación “incoming” para el fideicomiso de Machado tiene como origen una cuenta referida a Frank, Weinberg & Black PL. Este estudio de abogados se especializa –según su web– en “litigio comercial, corporativo, empresarial, derecho tributario, bienes raíces y finanzas, intereses de desarrolladores/derechos de propietarios, planificación patrimonial, sucesiones, así como derecho administrativo y de asociaciones de condominios”. elDiarioAR contactó a dicha firma, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

El movimiento de los US$9 millones se hizo a través de la cuenta de crédito Wright Brothers Aircrafts, de Mercer-Erwin y Machado, la misma por la que Espert recibió US$200.000 el 22 de enero de 2020, como reveló este medio. Tras esa publicación, el economista de ultraderecha se dio de baja como primer candidato a diputado por Buenos Aires por La Libertad Avanza y pidió licencia en el Congreso. Ahora enfrenta una causa penal por presunto lavado de dinero en los tribunales federales de San Isidro.

El bufete Frank, Weinberg & Black PL es mencionado en otro movimiento que inscribe los números de serie de los Tango 01 y 04, pero como giro de salida (“outgoing”) por US$590.000 en concepto de intereses.

Otra firma misteriosa

En tanto, KEB Group figura en otra operación “outgoing” por US$100.000. Este diario contactó a una firma con ese nombre, pero tampoco respondió a la consulta de elDiarioAR.

Las vinculaciones de KEB Group, Northern Trust y el estudio de abogados Frank, Weinberg & Black PL con los aviones presidenciales se suman a las ya reveladas por este medio la semana pasada: las empresas America Core Aviation y Sunrise Investors ingresaron distintos montos relacionados a las naves oficiales por un total de US$2.650.000, los días 6, 14 y 23 de junio de 2016.

America Core Aviation está radicada en Delaware con beneficiaria final en una mujer rusa y Sunrise Investors es una desarrolladora inmobiliaria de California. Poco antes o después de esas fechas de junio, con referencia a esas firmas, se giraron fondos a South Aviation, la empresa emblema del empresario detenido en Viedma a la espera de su probable extradición.

También Keb Group y Northern Trust figuran en giros posteriores a South Aviation en concepto de comisiones.

En suma, las operaciones halladas por este medio con respecto a los aviones Tango 01 y 04 son por US$11,6 millones en giros “incoming”, y otros US$690.000 “outgoing”. El balance neto para el fideicomiso de Machado fue de US$10,9 millones.

El documento del Bank of America da cuenta de miles de pagos desde y hacia AGC, en su mayoría, relacionados a aviones. El caso Espert demuestra que también era un vehículo para giros de otro tipo.

Según los fiscales de Texas, esa caja oscura habría servido para cometer un fraude o lavado por US$350 millones.