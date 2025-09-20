Liga Profesional: Unión, Barracas y River buscarán seguir como líderes

Unión lidera junto a Barracas en la Zona A y de ganar seguirá arriba.

Este sábado continuará la disputa de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tanto la Zona A como la B tendrán actividad en esta jornada, con la presentación de los dos equipos que llegaron como líderes. La actividad iniciará a las 14.30.

14.30: Barracas Central - Sarmiento (interzonal)

La actividad comenzará con el duelo interzonal que medirá a dos equipos de realidades diferentes: Barracas Central será local de Sarmiento de Junín en el estadio Claudio Tapia. El encuentro comenzará a las 14.30, con arbitraje de Nicolás Ramírez y presencia en el VAR de Diego Ceballos. El partido irá por la pantalla de ESPN premium.

El Guapo aparece como puntero de la Zona A con 15 puntos (junto a Unión de Santa Fe), ya que en su último partido empató 0-0 con Godoy Cruz en condición de visitante. El Verde, por su lado, ganó por 2-0 ante Aldosivi en su última presentación y está noveno en la Zona B con nueve puntos.

A falta de las correspondientes confirmaciones, se espera que el local tenga entre sus líneas al ex Patronato Dardo Miloc; mientras que el visitante dirigido por el ex Patronato Facundo Sava, tendría como titular al chajariense Facundo Roncaglia.

-Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini; Ignacio Tapia, Dylan Glaby, Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz y Facundo Bruera.

DT: Rubén Insua.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Manuel García; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González y Joaquín Ardaiz.

DT: Facundo Sava.

16.45: Unión - Independiente Rivadavia (Zona A)

También por el liderazgo de la Zona A jugará Unión de Santa Fe, que recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio 15 de Abril. El partido comenzará a las 16.45 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado por Leandro Rey Hilfer en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Tatengue viene de vencer a Gimnasia de La Plata por 3-1 y llegó como líder de la Zona A junto a Barracas Central con 15 unidades. La Lepra mendocina, por su parte, viene de perder ante Lanús por 1-0 como visitante, con lo que tiene ocho puntos y está penúltimo en el grupo.

En la previa del encuentro se prevé que el villaguayense Marcelo Estigarribia esté desde el arranque en el equipo de Leonardo Madelón. También sería titular el ex Patronato Cristian Tarragona con la camiseta Rojiblanca.

-Probables formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce.

DT: Alfredo Berti.

19: Tigre - Aldosivi (Zona A)

En el marco de la Zona A y en la pugna por ingresar a zona de clasificación, Tigre recibirá a Aldosivi en el estadio José Dellagiovanna. El partido comenzará a las 19 y contará con el arbitraje de Brian Ferreyra, acompañado en el VAR por Gastón Monzón Brizuela. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

En su último partido, el Matador igualó 0-0 con Talleres, con lo que suma nueve unidades y está en la 12° posición. El Tiburón, por su parte, está último con tres puntos producto de su última derrota ante Sarmiento por 2-0: junto a Independiente, es uno de los dos equipos que no ganó en el torneo.

En la previa del encuentro se estima que el ramirense Jabes Saralegui será de la partida con la camiseta del Matador. Además se presume doble presencia de ex Patronato: Ignacio Russo sería titular en Tigre y Justo Giani en Aldosivi.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero.

DT: Diego Dabove.



Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani.

DT: Guillermo Farré.

21.15: Atlético Tucumán - River Plate (Zona B)

En el estadio Monumental José Fierro, River Plate intentará recuperar la cima de la Zona B en su visita a Atlético Tucumán. El partido comenzará a las 21.15 e irá por la pantalla de TNT Sports. El árbitro del juego será Facundo Tello, asistido en el VAR por José Carreras.

El Millonario llegó como líder con 18 puntos (Riestra lo superó en el inicio de la fecha) producto de su último triunfo ante Estudiantes por 2-1 como visitante. Atlético, por su lado, viene de perder 2-0 ante Newell’s y actualmente marcha octavo con nueve unidades, dentro de zona de clasificación.

River presentaría mayoría de suplentes, dándole la chance de ser titular al mariagrandense Milton Casco. En el anfitrión estará el ex Patronato Matías Mansilla en el arco.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Meza, Matías Galarza Fonda; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

DT: Marcelo Gallardo.

Fuentes: Infobae, Diario Uno (Santa Fe), LT 10 y TyC Sports.