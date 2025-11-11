Básquet: Rocamora pisó fuerte en el inicio de su gira por Neuquén

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay venció a Independiente de Neuquén por 69 a 64 en el inicio de su gira por la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. La goleadora del juego fue Paula Santili con 20 puntos, mientras que en el elenco local se destacó Julieta Tell con 18 tantos.

El partido arrancó con una ráfaga local. Independiente salió como si tuviera un resorte bajo los pies, defendiendo arriba y asfixiando cada salida de Rocamora. Esa presión le permitió correr, encontrar tiros cómodos y sacar una diferencia de 12 puntos en pocos minutos. Julieta Tell y Josefina Cortés Montecinos fueron las manos más calientes del local, mientras que Florencia Lozada sostenía a la visita con sus intervenciones. El primer cuarto cerró 25 a 13 para las Rojitas.

El segundo periódo tuvo un giro brusco. Rocamora, empujado por un gran pasaje de Losada, Paula Santili y Antonella González, empezó a lastimar de tres puntos y con penetraciones limpias. Independiente, en cambio, perdió claridad en la definición y lo terminó pagando. La ventaja se redujo y el entretiempo llegó con un 36 a 32 que dejó el juego abierto.

La paridad se adueñó del tercer segmento, un ida y vuelta constante donde cada ataque encontraba su eco del otro lado. El 47 a 47 con el que se cerró el segmento encendió el clima del Ruca Che y dejó todo preparado para un final tenso. En los diez minutos finales, Rocamora mantuvo su plan: juego directo, ataques decididos y efectividad desde el perímetro. Así logró pasar al frente por primera vez en la noche, algo que Independiente no pudo revertir por fallas en ataques claves. Con un rendimiento de menor a mayor, la visita cerró el partido 69 a 65 y se llevó una victoria trabajada en suelo neuquino.

Este martes, el único representante entrerriano en la categoría se medirá con El Biguá, también de Neuquén, a partir de las 21.