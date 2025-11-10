Dos niños y una mujer sufrieron lesiones tras un vuelco en la ruta 14

Un accidente se registró este lunes sobre la Ruta Nacional N°14, a la altura del kilómetro 129, frente al complejo termal de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando un Volkswagen Gol Trend que viajaba desde Buenos Aires hacia Colón volcó por razones que aún se investigan.

De acuerdo con la información policial, el vehículo era conducido por una mujer de 30 años, domiciliada en la provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañada por dos niños de 6 y 8 años.

Personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar, junto con efectivos de Bomberos Voluntarios y un equipo médico.

El médico policial que intervino confirmó que los tres ocupantes del automóvil presentaron lesiones leves, por lo que fueron atendidos en el sitio y trasladados de manera preventiva al hospital local.

Como medida de seguridad, el tránsito por la Ruta Nacional 14 fue momentáneamente interrumpido en el sentido Sur–Norte, para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y el retiro del vehículo siniestrado.