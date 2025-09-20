Patronato no pudo con San Miguel: empató sin goles

En el estadio Malvinas Argentinas, Patronato visitó a San Miguel por la 32ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. El duelo clave en la lucha por los puestos del Reducido contó con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

Durante los primeros 20 minutos de juego hubo dos equipos con la intención de ser protagonistas. Federico Castro tuvo una buena posibilidad para Patronato, pero pifió al momento de sacar el remate; mientras que Bruno Nasta se perdió el gol de cabeza en la respuesta del Trueno Verde. Ambos equipos mostraron voluntad de buscar el arco rival.

Otra vez Castro tuvo la chance en un contragolpe que terminó con desborde de Julián Marcioni por derecha. El pase del atacante fue hacia atrás para la definición de Castro, que buscó con un remate bajo y cruzado el poste derecho de Daniel Sappa. No tuvo suerte: el cruce de un defensor contuvo el paso de la pelota para que el arquero no tenga inconvenientes en controlarla.

Una buena jugada individual de Emanuel Dening despertó al anfitrión sobre los 30 minutos. El atacante ingresó al área y sacó un remate que se desvió en Gabriel Díaz y se fue al tiro de esquina. No fue gol, pero despertó al local que comenzó a merodear la valla de Alan Sosa. Patronato mantuvo sus dificultades para manejar la pelota.

A los 39 minutos Alan Sosa metió un atajadón tras una jugada a balón parado del conjunto anfitrión. El centro desde la derecha fue jugado con rosca hacia el costado izquierdo del área grande, en donde apareció en absoluta soledad Facundo Cardozo con un remate bajo y al centro. Sosa, que estaba bien parado, controló sin dar rebote sobre la línea. Fue lo último de la primera mitad.

Y el arranque del complemento tuvo otro atajadón de Sosa. En este caso el centro llegó desde la derecha por parte de Claudio Salto para la llegada de Bruno Nasta, que cabeceó solo y en el área chica. Un manotazo del arquero evitó el tanto y Santiago Bellatti completó rechazando al tiro de esquina. Volvió a salvarse el Patrón.

Sobre los seis minutos, un nuevo desborde por el costado derecha y un fallo de Gabriel Díaz dejó el balón en la posición de Nasta, que controló y definió al gol. Sin embargo, el tanto fue anulado porque el atacante ex Social y Deportivo Achirense controló la pelota con su brazo derecho.

Una buena intercepción de Maximiliano Rueda le permitió un contragolpe a Patronato que terminó con Marcioni enredado dentro del área y pateando sin ángulo desde el costado izquierdo. No pudo ser para el Rojinegro, al que le costó y mucho generar jugadas durante el segundo tiempo.

A ambos equipos les costó horrores generar ocasiones de gol. El partido se trabó en la mitad de la cancha y apenas hubo arrestos individuales que intentaron cortar eso. Lo más claro para el Patrón fue un tiro libre al borde del área que Juan Barinaga no pudo aprovechar por el adelantamiento de la barrera. Poco y nada: justo 0-0.

San Miguel y Patronato repartieron puntos y perdieron los dos. El Trueno Verde quedó tercero con 49 puntos, ya sin chances de alcanzar a Deportivo Madryn; mientras que Patronato quedó en la quinta posición con 47, a la espera de lo que pase con San Martín de Tucumán, que podría superarlo.

En la próxima fecha, el equipo de Gabriel Gómez recibirá a Almagro; mientras que el equipo bonaerense deberá visitar a Güemes.

-SÍNTESIS-

San Miguel 0-0 Patronato.

Formaciones:

San Miguel: Daniel Sappa; Jorge Juárez, Ezequiel Parnisari, Ariel Kippes, Facundo Cardozo, Peter Martínez; Claudio Salto, Federico Sena, Thiago Cravero; Emanuel Dening y Bruno Nasta.

DT: Gustavo Coleoni.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Julián Marcioni, Juan Barinaga, Santiago Gallucci Otero, Gonzalo Asís; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Cambios:

ET: ingresó Ian Escobar por Gonzalo Asís (PAT).

21’ST: ingresó Valentín Pereyra por Federico Castro (PAT).

21’ST: ingresó Jorge Ferrero por Claudio Salto (SMI).

30’ST: ingresó Claudio Mosca por Bruno Nasta (SMI).

31’ST: ingresó Agustín Lavezzi por Emanuel Dening (SMI).

35’ST: ingresó Facundo Díaz por Santiago Bellatti (PAT).

35’ST: ingresó Joaquín Barolín por Julián Marcioni (PAT).

43’ST: ingresó Diego Sosa por Federico Sena (SMI).



Amonestados:

37’PT: Gonzalo Asís (PAT).

44’PT: Jorge Juárez (SMI).

32’ST: Valentín Pereyra (PAT).

32’ST: Federico Sena (SMI).

36’ST: Peter Martínez (SMI).

39’ST: Jorge Ferrero (SMI).

42’ST: Fernando Moreyra (PAT).



Árbitro: Juan Loustau.



Estadio: Malvinas Argentinas.