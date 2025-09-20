Un diluvio suspendió la victoria de Tigre ante Aldosivi

Este sábado por la noche quedó en pausa el partido entre Tigre y Aldosivi. A los 28 minutos del segundo tiempo, el árbitro Brian Ferreyra (acompañado en el VAR por Gastón Monzón Brizuela) suspendió el partido porque las condiciones climáticas adversas volvieron imposible la disputa del juego.

Hasta ese momento, Tigre ganaba por 2-0 con los tantos del ex Patronato Ignacio Russo y David Romero, que convirtieron a los 11 y 37 minutos del primer tiempo. Aldosivi había llegado al descuento poco antes de la suspensión con un cabezazo de Yonathan Cabral, pero el tanto se anuló por la intervención del VAR debido a que hubo mano previa del defensor.

El primero de los tantos fue luego de una buena habilitación por el costado izquierdo para Jabes Saralegui que, dentro del área, llegó hasta la línea de fondo y envió un pase hacia la derecha para la llegada de Russo. Sin oposición, el delantero solo debió empujar para el 1-0 parcial.

El 2-0 llegó a partir de otra iniciativa de Saralegui, esta vez con pase hacia adelante para Elías Cabrera. El mediapunta filtró un pase al área para David Romero, que eludió a Jorge Carranza y anotó el 2-0 ante el arco vacío. La victoria parcial del Matador pudo ser más amplia, pero Carranza evitó la caída de su valla en más de una oportunidad.

A la espera de una reprogramación para disputar los 17 minutos restantes, el equipo de Diego Dabove se mantiene con nueve puntos, mientras que Tigre tiene apenas tres unidades, ambos dentro de la Zona A.

En la próxima fecha, el Matador visitará a Central Córdoba el viernes 26 desde las 21.15. Los dirigidos por Guillermo Farré, por su parte, recibirá a Argentinos Juniors, el sábado 27, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Tigre 2-0 Aldosivi.



Goles:

11’PT: Ignacio Russo.

37’PT: David Romero.



Incidencia:

28’ST: el partido se detuvo por condiciones climáticas desfavorables.



Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García; Tiago Serrago; Tobías Cervera y Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Cambios:

ET: ingresó Justo Giani por Natanael Guzmán (ALD).

ET: ingresó Emiliano Rodríguez por Tobías Cervera (ALD).

ET: ingresó Agustín Palavecino por Martín García (ALD).

ET: ingresó Valentín Moreno por Guillermo Soto (TIG).

8’ST: ingresó Diego Sosa por Federico Álvarez (TIG).

27’ST: ingresó Tobías Leiva por Marcelo Esponda (ALD).

27’ST: ingresó Ayrton Preciado por Tiago Serrago (ALD).

28’ST: ingresó Sebastián Medina por David Romero (TIG).



Amonestados:

14’PT: Guillermo Soto (TIG).

15’PT: Gonzalo Mottes (ALD).

43’PT: Tobías Cervera (ALD).



Árbitro: Brian Ferreyra. VAR: Gastón Monzón Brizuela.



Estadio: José Dellagiovanna.