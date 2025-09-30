Newell’s y Estudiantes quedaron a mano en el Coloso del Parque Independencia

La Lepra y el Pincha igualaron 1 a 1 este martes por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Newell’s Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 este martes en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Eric Meza abrió el marcador para el Pincha, pero Luciano Lollo igualó para la Lepra que se fue reprobado por su público.

Luego de unos minutos iniciales en los que se midieron, Estudiantes comenzó a inclinar el trámite a su favor y y Santiago Arzamendia le ganó varias veces la espalda a Jherson Mosquera.

En esas proyecciones de Arzamendia, elenco platense dispuso de chances claras como un cabezazo de Cristian Medina que fue a las manos de Juan Espínola. Luego, Tiago Palacios remató a colocar y la pelota se fue por arriba del travesaño.

En el final de la primera mitad Facundo Rodríguez le cometió falta a Luciano Herrera, quien cayó dentro del área. En las repeticiones se pudo ver que la falta fue afuera del área y que el defensor soltó al delantero dentro del área. El árbitro Andrés Merlos recibió el llamado del VAR y tras analizar la jugada sancionó tiro libre directo y amonestó al futbolista del Pincha.

En el complemento el trámite fue más parejo, pero el elenco platense abrió el marcador a los 30 minutos cuando Eric Meza recibió, hizo un auto pase con el pecho y definió con cara interna para abrir el marcador. Fue la segunda pelota que tocó el defensor que ingresó desde el banco.

En el cierre Newell’s se la jugó por el empate y dejó espacios en el fondo para los contraataques de Estudiantes.

Fue en el minuto 46 en el que Newell’s alcanzó el empate luego de un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota quedó boyando y Luciano Lollo lo capitalizó.

El resultado fue justo porque Estudiantes fue en el primer tiempo y Newell’s con más ganas que fútbol logró evitar la caída ante su gente, que en el complemento manifestó su bronca con los jugadores. En diez fechas el elenco rojinegro ganó dos partidos, empató 4 y perdió 4.

Con este empate Estudiantes es tercero en la Zona B con 16 puntos y se ubica detrás de Unión de Santa Fe (17) y Barracas (16), que tiene mejor diferencia de gol que el conjunto platense. Mientras que Newell`s se ubica en el 14º y penúltimo puesto.

Por la undécima jornada ambos jugarán el domingo el próximo domingo. Estudiantes recibirá a Barracas, desde las 16.40, y Newell’s visitará a Boca Juniors, a partir de las 19, da cuenta Infobae.