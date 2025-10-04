Cinco partidos dan continuidad a la Liga Profesional

Luego de los primeros partidos disputados el viernes, este sábado continuará la undécima fecha de la Liga Profesional. Se disputarán cinco encuentros con duelos por ambas zonas. La pelota comenzará a girar a las 14.30, en Junín.

14.30: Sarmiento - Gimnasia (Zona B)

Por la Zona B, la acción iniciará en el estadio Eva Perón de Junín, en donde Sarmiento recibirá a gimnasia de La Plata. El juego comenzará a las 14.30 y tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La transmisión será de ESPN premium.

El verde viene de perder como visitante de Talleres por 1-0, con lo que suma 12 unidades y está en el octavo lugar del grupo; mientras que el Lobo está 13° con 10 puntos luego de su última derrota por 3-0 como local ante Rosario Central.

A falta de las correspondientes confirmaciones, el chajariense Facundo Roncaglia sería titular en el elenco juninense.

-Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi.

DT: Facundo Sava.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Juan Yangali, Augusto Max; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.

16.45: San Martín - Instituto (Zona B)

También por la Zona B habrá acción en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez de San Juan. Allí, San Martín recibirá a Instituto en un duelo que contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. La transmisión será de TNT Sports.

El Verdinegro viene de sufrir un empate agónico ante Platense por 2-2 con el que quedó 11° de su grupo con 10 puntos. La Gloria, por su parte, suma 11 unidades y está novena luego de su empate 0-0 ante Lanús en Alta Córdoba.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas, pero podrían ser de la partida los exPatronato Jonás Acevedo y Leonel Mosevich con la camiseta de la Gloria.

-Probables formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz.

DT: Daniel Oldrá.

19: Atlético Tucumán - Platense (Zona B)

En el tercer horario de la jornada, las 19, habrá dos encuentros. El correspondiente a la Zona B lo protagonizarán Atlético Tucumán y Platense en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro del juego será Fernando Espinoza, acompañado por Nazareno Arasa en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Decano viene de perder por 3-1 ante Vélez Sarsfield, con lo que quedó séptimo con 12 unidades; mientras que el Calamar suma 10 puntos y está décimo luego de su agónico empate con San Martín de San Juan por 2-2.

Los exPatronato Matías Mansilla (en el anfitrión) y Raúl Lozano (en la visita) serán titulares en un duelo que no prevé presencias entrerrianas.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Cléver Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Baldassarra, Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González.

19: Huracán - Banfield (Zona A)

El otro duelo de las 19 será en el estadio Tomás Ducó, donde Huracán recibirá a Banfield por la Zona A. El partido tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza. La transmisión de este encuentro será responsabilidad de la señal premium de ESPN.

El Globo tiene 13 puntos luego de su último empate 0-0 ante Independiente Rivadavia como visitante, con lo que está 11°. El Taladro, por su parte, viene de igualar como local ante Unión por 0-0 y así llegó a los 14 puntos, con los que se ubica en la novena colocación del campeonato.

El federalense Fabio Pereyra sería titular en el conjunto anfitrión de este encuentro.

-Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matías Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi.

DT: Pedro Troglio.

21.15: Lanús - San Lorenzo (Zona B)

El último duelo de la jornada será en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús. El anfitrión recibirá a San Lorenzo a partir de las 21.15 y con Leandro Rey Hilfer como árbitro. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta en el encuentro que contará con la transmisión de TNT Sports.

El Granate viene de empatar como visitante contra Instituto por 0-0, resultado con el que quedó cuarto en su grupo con 17 unidades; mientras que el Ciclón está quinto con 16 puntos luego de su último triunfo ante Godoy Cruz por 2-0 en condición de local.

El partido no tendrá presencias entrerrianas desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Ramiro Carrera, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Franco Watson, Marcelino Moreno; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Fuentes: El Día, La 17, Contexto Tucumán, LT10 y Doble Amarilla.