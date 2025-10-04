Colapinto clasificó en el 18° lugar en Singapur

Este sábado se desarrollaron la práctica y la clasificación correspondientes al Gran Premio de Singapur, por la 18ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En primer turno los vehículos midieron sus tiempos por última vez y luego se estableció el ordenamiento definitivo para la final.

En la última práctica de la jornada fue bueno el rendimiento de Max Verstappen, que marcó un registro de un minuto, 30 segundos y 148 milésimas. Lo siguieron Oscar Piastri y George Russell a 17 y 49 milésimas, respectivamente.

Las diferencias fueron mínimas: hasta el décimo piloto se encontraban en 503 milésimas de diferencia respecto al mejor. En ese marco, el Alpine de Franco Colapinto terminó 16°, a 899 milésimas del neerlandés y por delante de Pierre Gasly, que fue el penúltimo.

Luego del descanso correspondiente llegó el turno de la Clasificación. El argentino fue el primero en salir a pista, pero no registró una gran vuelta y rápidamente quedó relegado en las posiciones. El primero en mandar fue Verstappen, que se acomodó en el primer puesto con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 317 milésimas.

A ocho minutos y medio del cierre, el argentino cerró la que posteriormente fue su mejor vuelta con un tiempo apenas 685 milésimas más lento que el de Verstappen. El pilarense registró un minuto, 31 segundos y dos milésimas. Además lo hizo con tiempo suficiente como para volver a salir a pista en caso de que haga falta.

Con el paso del tiempo, Isack Hadjar y Lewis Hamilton mejoraron el registro de Verstappen y finalmente fue el británico el que se quedó con la Q1. Su tiempo fue de un minuto, 29 segundos y 765 milésimas, dejando atrás a George Russell y Lando Norris a 163 y 167 milésimas.

A Colapinto se le esfumó la posibilidad de correr la Q2 sobre el final. Yuki Tsunoda lo superó a poco del cierre y lo dejó en el 16° lugar. Luego también lo superaron Lance Stroll y Gabriel Bortoleto, pero ambos lo hicieron con banderas amarillas en la pista y tampoco les bastó para quedarse con un puesto en la Q2.

De esta manera, los eliminados fueron: Stroll, Bortoleto, Colapinto, Esteban Ocon y Pierre Gasly, que además chocó en el cierre de su vuelta clasificatoria final.

En la Q2, la primera referencia fue Verstappen con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 747 milésimas. Ya en su primer intento, el vigente campeón del mundo mejoró el tiempo de Hamilton en la Q1.

A tres minutos del final Kimi Antonelli pasó a ser el nuevo poleman con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 649 milésimas, pero Russell se lo arrebató rápidamente, quedando con el primer lugar luego de ser 87 milésimas más rápido. Finalmente, el mejor tiempo fue para Russell, seguido de Verstappen y Antonelli.

Los eliminados en esta instancia fueron Nico Hulkenberg, Alex Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson y Tsunoda.

El primer tiempo de referencia fue de la Q3 fue nuevamente de Russell, que logró un tiempo de un minuto, 29 segundos y 165 milésimas. Su registro se ensució a último momento, ya que en la penúltima curva rozó la pared, lo que abría el juego a sus competidores.

Y el único que pudo superar a Russell fue él mismo, que mejoró su tiempo en siete milésimas para quedarse con la pole. El segundo lugar fue para Verstappen y el tercer puesto quedó en manos del líder del campeonato, Oscar Piastri. El orden de los demás fue: Antonelli, Norris, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Bearman y Alonso.

Culminada la clasificación, la carrera de este domingo será a partir de las 9 y marcará el rumbo del Campeonato Mundial, actualmente en manos de Piastri, pero en disputa por Norris y Verstappen. Colapinto, por su parte, intentará mejorar la posición lo máximo posible.