Liga Provincial: Paracao y Estudiantes ganaron los duelos paranaenses

En la noche del viernes se disputó la mayor parte de la 10ª fecha de la Liga Provincial de Mayores con acción por las Zonas 1, 2 y 4. Quedan pendientes para el domingo la actividad restante por la Zona 1 y todos los encuentros de la Zona 3.

En la Zona 1 el adelanto fue en Villaguay. Sarmiento recibió a Sportivo San Salvador y lo derrotó por 86-82, resultado con el que ahora tiene un récord neutral de 5-5 y se ubica cuarto. Sportivo, por su parte, quedó en el tercer puesto con un acumulado de 6-4.

Por la Zona 2 hubo dos duelos paranaenses. La sorpresa la dio Paracao, que venció como visitante en el estadio Raúl “Bibi” Gómez a Talleres por 56-54 y ahora tiene u récord de 4-6 con el que está sexto. El Rojo quedó con una sumatoria de 5-5 que lo deja en el quinto lugar.

Por ese mismo grupo, Estudiantes venció a Recreativo por 68-67 y ahora los dos equipos tienen un acumulado de 6-4. Están segundos y terceros, pero muy lejos del líder Urquiza, que tiene un récord perfecto de 10-0 luego de su victoria por 76-38 sobre Independiente. En el duelo restante, Quique superó a Progreso por 84-60.

En la Zona 4 continúa el liderazgo invicto de Regatas (10-0), que en esta fecha venció a Sportivo Peñarol de Tala, su escolta, por 68-51. En el tercer puesto aparecen tres equipos empatados con récord 5-5: Zaninetti, que venció a Juventud Unida por 88-59; Atlético Tala, que derrotó a Bancario por 92-80; y BH, que le ganó a Luis Luciano por 70-49.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 10

-Zona 1:

Viernes 3/10:

Sarmiento 86-82 Sportivo.



Domingo 5/10 - Desde las 20:

Sionista - Ciclista.

Ferrocarril (San Salvador) - Parque.

Olimpia - Echagüe.



-Zona 2:

Viernes 3/10:

Talleres 54-56 Paracao.

Urquiza 76-38 Independiente.

Quique 84-60 Progreso.

Estudiantes (Paraná) 68-67 Recreativo.



-Zona 3:

Domingo 5/10:

20: Santa Rosa - Estudiantes (Concordia).

20: Capuchinos - San José.

20: Social Federación - La Armonía.

21: Ferrocarril (Concordia) - Vélez.



-Zona 4:

Viernes 3/10:

Zaninetti 88-59 Juventud Unida.

Atlético Tala 92-80 Bancario.

Regatas 68-51 Peñarol.

Luis Luciano 49-70 BH.