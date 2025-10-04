Liga Provincial: Paracao y Estudiantes ganaron los duelos paranaenses

Paracao le ganó a Talleres como visitante y escaló en la tabla.
En la noche del viernes se disputó la mayor parte de la 10ª fecha de la Liga Provincial de Mayores con acción por las Zonas 1, 2 y 4. Quedan pendientes para el domingo la actividad restante por la Zona 1 y todos los encuentros de la Zona 3.
En la Zona 1 el adelanto fue en Villaguay. Sarmiento recibió a Sportivo San Salvador y lo derrotó por 86-82, resultado con el que ahora tiene un récord neutral de 5-5 y se ubica cuarto. Sportivo, por su parte, quedó en el tercer puesto con un acumulado de 6-4.
Por la Zona 2 hubo dos duelos paranaenses. La sorpresa la dio Paracao, que venció como visitante en el estadio Raúl “Bibi” Gómez a Talleres por 56-54 y ahora tiene u récord de 4-6 con el que está sexto. El Rojo quedó con una sumatoria de 5-5 que lo deja en el quinto lugar.
Por ese mismo grupo, Estudiantes venció a Recreativo por 68-67 y ahora los dos equipos tienen un acumulado de 6-4. Están segundos y terceros, pero muy lejos del líder Urquiza, que tiene un récord perfecto de 10-0 luego de su victoria por 76-38 sobre Independiente. En el duelo restante, Quique superó a Progreso por 84-60.
En la Zona 4 continúa el liderazgo invicto de Regatas (10-0), que en esta fecha venció a Sportivo Peñarol de Tala, su escolta, por 68-51. En el tercer puesto aparecen tres equipos empatados con récord 5-5: Zaninetti, que venció a Juventud Unida por 88-59; Atlético Tala, que derrotó a Bancario por 92-80; y BH, que le ganó a Luis Luciano por 70-49.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 10
-Zona 1:
Viernes 3/10:
Sarmiento 86-82 Sportivo.
Domingo 5/10 - Desde las 20:
Sionista - Ciclista.
Ferrocarril (San Salvador) - Parque.
Olimpia - Echagüe.
-Zona 2:
Viernes 3/10:
Talleres 54-56 Paracao.
Urquiza 76-38 Independiente.
Quique 84-60 Progreso.
Estudiantes (Paraná) 68-67 Recreativo.
-Zona 3:
Domingo 5/10:
20: Santa Rosa - Estudiantes (Concordia).
20: Capuchinos - San José.
20: Social Federación - La Armonía.
21: Ferrocarril (Concordia) - Vélez.
-Zona 4:
Viernes 3/10:
Zaninetti 88-59 Juventud Unida.
Atlético Tala 92-80 Bancario.
Regatas 68-51 Peñarol.
Luis Luciano 49-70 BH.