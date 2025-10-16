El entrerriano Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos, de 20 años, firmó su primer contrato profesional con Boca, uno de los clubes más importantes del país. El joven, nacido futbolísticamente en Ferro de Concordia, se incorporó al conjunto Xeneize en 2019, con 14 años, y desde entonces vive en la pensión del club dentro de Boca Predio, en Ezeiza.

El vínculo une a Ventos con Boca hasta diciembre de 2029, y lo posiciona como una de las grandes promesas de la cantera azul y oro. Su evolución en las divisiones juveniles lo ha llevado a destacarse en el equipo de La Ribera.

Hermanos y herencia futbolera

Miguel Ventos es el menor de tres hermanos futbolistas, una familia marcada por la pasión por el deporte. Sus hermanos Hugo y Manuel Ventos actualmente integran la Liga Concordiense de Fútbol en el Club Comunicaciones Concordia. En el caso de Hugo, hizo inferiores en Boca Juniors, mientras que Manuel lo hizo en River Plate, completando así una historia familiar ligada a los clubes más grandes del país.

Con este paso, Miguel Ventos se suma a la larga lista de talentos del interior argentino que lograron llegar a Boca Juniors y convertirse en símbolos de esfuerzo y perseverancia, señala Diario Río Uruguay.