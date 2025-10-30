El entrerriano Lisandro Martínez se recuperó y retomó las prácticas con Manchester United

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez volvió a entrenarse tras superar una grave lesión en la rodilla izquierda. Este jueves, el oriundo de Gualeguay –campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina– retornó al Centro de Entrenamiento de Carrington, donde tuvo una cálida bienvenida de parte del primer equipo de Manchester United.

El defensor había sufrido una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en febrero, en un duelo ante el Crystal Palace por la Premier League y tuvo que ser operado, para luego afrontar una larga recuperación.

"Se siente bien. La rodilla está respondiendo muy bien, entonces no quiero dar una fecha específica. Depende del ritmo de Licha. Si se gana su lugar, dependerá de él", expresó el técnico Ruben Amorim la semana pasada.

Lisandro Martínez ha sido un nombre propio habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni. Formó parte de los campeones del mundo en Qatar 2022 y las correspondientes Copas América en 2021 y 2024. En total, jugó 26 partidos y convirtió un gol por los cuartos ante Ecuador, por el último certamen continental.

Tras una trágica temporada, los Red Devils comenzaron con el píe derecho la presente campaña. Se ubican sextos en la Primera División inglesa con 16 puntos y con triunfos importantes como la victoria en el clásico ante Liverpool por 2 a 1.

La recuperación de Licha encaja como anillo al dedo para el Manchester United, quien juega con un sistema de tres centrales en el que el lateral natural Luke Shaw oficia como stopper por izquierda, una posición ideal para el entrerriano. El próximo partido será este sábado 1 de noviembre contra el Nottingham Forest a las 12 horas en City Ground, por la fecha 10 de la Premier, consigna TyC Sports.