El “Profe” Gerardo Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

El reconocido PF compartió la conferencia de prensa con el gerente de la LPF Rodolfo Emery y el subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli. (Foto: Locos por la Liga)

El reconocido preparador físico Gerardo Salorio, integrante del cuerpo técnico del entrerriano José Néstor Pekerman en la selección argentina de fútbol (juvenil y mayor), presentó este jueves en conferencia de prensa las dos jornadas de capacitación que ofrecerá el 17 y 18 de noviembre en Paraná.

Acompañado por el gerente de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), Rodolfo Emery, y el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná y vicepresidente primero de la LPF, Juan Arbitelli, el Profe brindó una conferencia de prensa en la sede del Consejo Federal de AFA, ubicada en Avenida Ramírez 1172.

“En el fútbol infantil vamos a hablar de las diferentes etapas formativas. Desde la iniciación deportiva, cómo contener a los chicos, cómo formarlos y educarlos, y las diferentes etapas evolutivas que va teniendo. Después se va a entrelazar con el área juvenil que son la fase 1, fase 2 y la llegada a la elite, el alto rendimiento”, comentó sobre los contenidos.

“Todo tiene un proceso, una continuidad, en la que hay que ejecutar y delinear. Hay que trabajar en los contenidos, frustraciones, padres… Hay un montón de cosas alrededor del mundo del fútbol, por eso hay que brindar herramientas a los chicos y a los que manejan los chicos”, agregó.

“En el fútbol femenino es mucho más amplio el tema. Estamos en medio de un crecimiento abismal. De acá a diez años será potencia el fútbol femenino, pero necesitamos una década de crecimiento”, aseguró. “Yo tengo una frase de cabecera que es: las nenas vienen del peluche a la pelota. Ese cambio hay que alimentarlo con conocimiento. No es lo mismo entrenar fútbol masculino que femenino, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso estará conmigo mi entrenadora de la academia Daniela Rodio, que es licencia Pro”, contó.

Además de la mencionada Daniela Rodio (entrenadora Sub 16), también lo acompañarán Gastón de Antón (entrenador de Primera División) y Elías Alonso (entrenador Sub 12 - Sub 14) en las actividades que se desarrollarán en las instalaciones del Club Don Bosco.

“Frecuento desde el año 96 esta provincia y nunca me fui triste, siempre me fui bien. A los primeros jugadores los vi en los campeonatos entrerrianos”, contó el reconocido PF y dijo estar “muy feliz” por capacitar en un lugar como Entre Ríos.