Ordenan trasladar a “Tavi” Celis a la Unidad Penal de Gualeguaychú

El Juzgado Federal de Paraná resolvió autorizar el traslado de Daniel “Tavi” Celis, quien cumple prisión por narcotráfico, desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hacia la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, luego de que en un reciente allanamiento ordenado por la Justicia se encontraran teléfonos celulares en su celda, en el marco de una nueva causa por presunta venta de drogas que lo tiene bajo investigación.

La disposición judicial a la que accedió ANÁLISIS, sostiene: “En relación a lo solicitado por el Director de la Unidad Penal N°1 de Paraná, respecto del traslado del interno condenado Daniel Andrés Celis hacia otro establecimiento, argumentando que su celda fue allanada por disposición del Juzgado Federal N°1 de esta ciudad, y se encontró en la misma teléfonos celulares, encontrándose en principio ante una evidente infracción disciplinaria, sería conveniente alojarlo en otro establecimiento…”.

El texto agrega que, “teniendo en cuenta además que en la causa por la cual se allanó su celda se ordenaron detenciones en dicha unidad de otros consortes de causa, con lo cual se pretende también evitar problemas de convivencia”, se resolvió “hacer lugar y autorizar el traslado y alojamiento definitivo de Daniel Andrés Celis desde su actual unidad de alojamiento (Unidad Penal N°1 Paraná) hacia la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú”.

El traslado fue avalado por el fiscal general José Ignacio Candioti, quien consideró “razonables los argumentos” del pedido elevado por el director del penal, Prefecto Carlos Palacios, tras el operativo del jueves 23 de octubre en el que se realizaron 22 allanamientos en Paraná y una requisa en la celda de Celis.

Como contó ANÁLISIS, el veterano líder narco enfrenta su sexta acusación por narcotráfico. Aunque fue absuelto en tres de ellas, ya acumula dos condenas firmes —por las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta, además de un asalto— que totalizan 15 años y medio de prisión.

Según la investigación en curso, Celis habría organizado una nueva estructura narco desde la cárcel, valiéndose de salidas socio-laborales y familiares autorizadas. Se lo vincula con el ingreso de droga al penal y con el control de kioscos de narcomenudeo a través de terceros.

La causa, a cargo del fiscal federal Leandro Ardoy y la Dirección de Drogas Peligrosas, apunta a desarticular esta red, compuesta —según la pesquisa— por nuevos actores del narcotráfico local, ajenos a las viejas estructuras que lideró “Tavi” en sus años de mayor poder en Paraná.