Promocionan el cine entrerriano en espacios nacionales e internacionales

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) participó de diferentes reuniones de trabajo. El objetivo es difundir el valor del cine de la provincia, el trabajo cotidiano del propio organismo que depende de la Secretaría de Cultura Provincial y las expectativas por la 7° Edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) a realizarse en noviembre.

El presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, estuvo presente en el 22° Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos, en la ciudad homónima de Misiones, reforzando los lazos regionales e identitarios entre las provincias y repensando fundamentalmente herramientas de fomento en Brasil, Paraguay y Argentina.

Por su parte el director del Ficer Forum, Nicolas Herzog, y la directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, compartieron sus experiencias en Pulsar Santa Fe y en el Festival Audiovisual de Bariloche, donde explicaron el proceso de convocatoria e inscripción en este nuevo espacio del Ficer pensado para la industria audiovisual.

Vale remarcar que Pulsar Santa Fe es un espacio de confluencia entre quienes se dedican a la dirección, producción, realización, distribución, programación y desarrollo.

Sobre el FICER

Mientras tanto, vale recordar que el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) se realizará del 25 al 30 de noviembre en Paraná y en subsedes de toda la provincia, con entrada libre y gratuita. Y que ya cerró las convocatorias para sus secciones competitivas y para el FICER Forum, destinado a proyectos de primeras y segundas películas. Hay una gran participación de realizadores de todo el país.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), el Ficer se consolida como un espacio de encuentro entre cineastas, público y comunidad. En total, se inscribieron más de 150 películas entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, y más de 75 proyectos para el Ficer Forum, el espacio para la industria audiovisual que se presenta por primera vez en esta edición.

El Forum está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con el objetivo de fomentar la producción de cine en la región.