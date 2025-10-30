Sabores de las Ferias prepara una edición especial de Halloween

Este viernes en la Feria de Salta y Nogoyá, desde las 18, habrá puestos con gastronomía acorde a la fecha, un concurso de disfraces y lectura de cuentos de terror. El evento invita a los niños y a sus familias a elegir los mejores disfraces para una noche especial.

La "Noche de Halloween" se realizará en la Feria de Salta y Nogoyá con lectura de cuentos de terror, concursos de disfraces, stand de maquillaje terrorífico y dulce o truco en toda la feria.

Constanza Cullen, de Parientes del Bar, brindó detalles de la actividad que tendrá a las infancias en el centro de la escena. "Todos los puestos van a tener dulces para que los chicos puedan recolectarlos; después habrá pinturas, lectura de cuentos de terror y un concurso de disfraces", informó.

"Habrá un espacio para los más grandes, para que se puedan sentar, tomar algo y disfrutar. Todos los puestos van a estar abiertos, con propuestas gastronómicas en varios de ellos", precisó la emprendedora.

"La marca Sabores de las Ferias, lanzada en la gestión de la intendenta Rosario Romero, invita a habitar nuestras ferias y mercados municipales de otra manera. En este caso, con una efeméride particular, dirigida a las infancias, a partir de una propuesta de Parientes del Bar, junto con emprendedores de la feria, que va a tener a nuestros gurises como protagonistas", destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.