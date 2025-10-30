Hockey sobre patines: Rowing y Recreativo Rojo definirán el Torneo Clausura

En la pista del Bochas se definieron los finalistas del certamen Senior Masculino.

Rowing y Recreativo Rojo se clasificaron finalistas del Torneo Clausura de Seniors Masculino que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP). Este miércoles se disputaron los terceros partidos de las semifinales en la pista del Bochas, donde se vivieron dos partidos vibrantes.

En el primer turno, el Remero se impuso por penales a Recreativo Verde por 3 a 2, luego de empatar 4 a 4. Vito Militello anotó los cuatro goles del equipo Albiceleste, mientras que Ignacio García, Francisco Larrosa y Laurentino Alvarenque, en dos oportunidades, anotaron para el Bochas.

En la definición desde la pena máxima, Vito Militello, Lautaro Martínez y Franco Romaldini anotaron para el Paraná Rowing Club; Isaías Guestrin y Franco Elgasban lo hicieron para el anfitrión.

En el segundo partido de la jornada, Recreativo Rojo venció a Neuquén por 5 a 3, para colocar la serie a su favor por 2 a 1. Joaquín De León, Germán Ricardo Muzio (2), Federico Agustín Buonanduci y Julián García (2) convirtieron para el Bochas, en tanto que Francisco San Martín (2) y Maximiliano Maggioni lo hicieron para el Pingüino.

La definición del certamen masculino será al mejor de tres partidos, pero su inicio aún no tiene fecha confirmada. Los amantes del hockey sobre patines deberán aguardar la vuelta de Recreativo Bochas Club de su participación en el Campeonato Panamericano en San Juan.

Fuente: Prensa UEHP