Se presentará un libro sobre las memorias de la dictadura

El próximo miércoles 5 de noviembre, a las 18:30, se realizará en el Aula de la Memoria de la Escuela Normal "José María Torres", en Corrientes y Urquiza de Paraná, la presentación del libro Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria. La publicación, editada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) a través de su sello Editorial, forma parte de la Colección Eureka y es el resultado de un trabajo colectivo coordinado por la magíster María del Rosario Badano y la doctora María Virginia Pisarello, ambas docentes investigadoras de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).

La publicación es el resultado de un trabajo colectivo e interdisciplinario que reunió a distintas generaciones de investigadoras e investigadores en torno a una misma búsqueda de reconstruir y comprender la vida cotidiana durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) desde la perspectiva de la memoria, los derechos humanos y el compromiso universitario.

El libro condensa un proceso de varios años de investigación, docencia, extensión y gestión dentro de la facultad, y refleja las inquietudes académicas, políticas y personales de un grupo de trabajo que asume la Memoria, la Verdad y la Justicia como horizonte común.

La obra se inscribe en el marco del proyecto "Configuraciones de vida cotidiana en dictadura en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú", aprobado en la convocatoria 2016 de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (PIDI) de la Universidad. Parte de los resultados de esa investigación se materializan en esta publicación, que recorre las narrativas, las territorialidades y las huellas de memoria presentes en la provincia de Entre Ríos.

El equipo de investigación estuvo conformado por docentes, graduados y estudiantes de distintas disciplinas, como historia, antropología, sociología, pedagogía, trabajo social, psicología social, comunicación y derecho, provenientes de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La heterogeneidad del grupo y la diversidad de trayectorias aportaron una mirada plural y enriquecedora sobre el pasado reciente.

En sus páginas, el libro invita a pensar cómo se vivió el terror de Estado en lo cotidiano, qué huellas dejó y cómo se inscriben esas marcas en las memorias locales. A través de distintas voces y perspectivas, el libro reconstruye fragmentos de la historia reciente y abre nuevas preguntas sobre los modos en que la dictadura atravesó la vida de las personas comunes.

La presentación será una oportunidad para conocer más sobre este proceso de investigación y sobre la forma en que la universidad pública continúa contribuyendo a la construcción de memoria colectiva desde el trabajo académico y el compromiso social.

La entrada será libre y gratuita.