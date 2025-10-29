Habrá noche de jazz en el Mercadito Sud

Este viernes 31, el Mercadito Sud (Villaguay y Perón, Paraná) se llenará de swing con la presentación de Standards Grill, una propuesta que invita a disfrutar de los clásicos del jazz en un ambiente íntimo y distendido.

El grupo está integrado por Soraya Jacob en voz, Nicolás Abud en trompeta, Juan Daneri en saxo, Oscar Corona en guitarra, Jorge Ochoa en bajo y José Luis Viggiano en batería. Juntos, ofrecen un repertorio que recorre los grandes standards del género con frescura y elegancia.

La cita es a las 21.30, con show a la gorra. Se pueden realizar reservas en Soberana Almacén, donde también habrá propuestas gastronómicas y tragos para acompañar la velada.