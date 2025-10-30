Stand Up Padel: presentarán este viernes el Sunset Halloween SUP

La propuesta de SUP Amigos del Río se realizará el sábado a las 17.

Con la presencia de organizadores y funcionarios de la Municipalidad de Paraná, se realizará este viernes desde las 11 en el Balneario Municipal una rueda de prensa para brindar detalles sobre el Sunset Halloween SUP, una regata náutica a realizarse el próximo sábado desde las 17.

La prueba, a desarrollarse en ese mismo escenario, contará con la organización de “SUP Amigos del Río” y consistirá en que los participantes de la prueba asistirán en sus tablas, disfrazados. Habrá música, fogón y “muy buena onda”, prometieron los organizadores.