Darksiders, el espectáculo que revive la obra de Pink Floyd, llega al Juan L. Ortiz

El próximo domingo 9 de noviembre, a las 21, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250) será escenario del espectáculo "Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd", un homenaje a la famosa banda británica de rock progresivo.

La presentación forma parte de una serie de conciertos que la agrupación viene realizando en distintos puntos del país, consolidándose como uno de los tributos más destacados a Pink Floyd. Su propuesta busca recrear la atmósfera de los grandes shows de la banda inglesa, combinando luces, proyecciones y sonido para lograr una experiencia sensorial completa.

El repertorio de Darksiders incluye un recorrido por las distintas etapas de la banda británica, con piezas destacadas de discos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Según adelantan desde la organización, entre los pasajes musicales, los efectos visuales y las proyecciones sincronizadas se genera una sensación de viaje inmersivo, donde la música es casi cinematográfica.

Darksiders nació en Buenos Aires y su formación busca representar la esencia del rock progresivo a través de un trabajo muy fino sobre el sonido y la imagen. En sus conciertos, el público encuentra una interpretación precisa de los clásicos y un homenaje que conecta generaciones y reactiva el espíritu reflexivo y experimental que definió a Pink Floyd.

La función en Paraná se suma a una agenda cultural que crece mes a mes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, espacio recientemente inaugurado.

Las entradas pueden adquirirse en tickea.com.ar. Los clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a planes de 3 y 6 cuotas sin interés para sus compras online. También pueden adquirirse de forma presencial en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902).