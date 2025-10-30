“Este año de Patronato ha sido excelente”, señaló Marcelo Fuentes

El entrenador de Armenio, Marcelo Fuentes, habló sobre diversos temas relacionados con el fútbol en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio De La Plaza. La actualidad de las juveniles y el fútbol argentino, el aniversario del nacimiento de Diego Maradona y el presente de Patronato fueron algunos temas.

La charla comenzó con el técnico hablando sobre su presente en la ciudad de Ingeniero Maschwitz, donde conduce a Deportivo Armenio. Su equipo es el líder del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana con 34 puntos en 17 partidos. Fuentes llegó a esa institución en mayo y concluyó el Torneo Apertura en la 16ª colocación con 23 puntos, lejos del ganador Midland (40).

Luego habló sobre Maradona, a quien destacó dentro de una categoría (la de 1960) que tenía muy buenos jugadores. “Habían hecho dos selecciones porque había muy buenos jugadores (en el ascenso). Uno de los entrenamientos lo hicimos con Los Cebollitas en la cancha de Argentinos Juniors y era mirarlo a él (por Maradona)”. Fuentes, nacido en el mismo año que Maradona, en aquel entonces estaba en las inferiores de Lanús.

Patronato

Más adelante en la charla habló de la última temporada de Patronato y tuvo palabras elogiosas para el trabajo de Gabriel Gómez. “Lo que hizo fue excelente porque es la primera vez desde que yo veo en todos estos años, no solo que clasifica, sino que el juvenil que entra, se sostiene”, dijo y profundizó: “Cuando no se sostiene porque le cuesta sostener el nivel de siete, ocho puntos y tiene alguna variación, entra el adulto que por ahí está más maduro. Gabriel ha clasificado teniendo juveniles en cancha que se han sostenido”.

Para concluir sobre el tema, añadió: “Para mí fue muy buena la campaña y fue muy bueno lo de él”.

Arbitrajes

Fuentes destacó que en la actualidad dedican más tiempo del esperado a ver el perfil del árbitro designado para determinar el plan de juego. “Por ahí (se observa) si deja jugar más o si está muy al límite con las tarjetas. Los técnicos tenemos que estar mucho más agudos”, destacó. Además agregó que la existencia de las redes sociales magnificó esta situación. “Antes analizábamos al ‘9’ contra el que íbamos a jugar, hoy esperamos la designación arbitral. Ha cambiado el foco”, agregó.

Presente del fútbol argentino

Acerca de la actualidad en la Primera División, Fuentes hizo una observación respecto a lo que ocurre con la permanencia del talento en el país. “No se puede sostener a un Julián Álvarez más de tres años en la Primera de River”, sentenció y ejemplificó con el caso de un futbolista de Unión.

“No se sostienen las calidades dentro de los equipos. (Franco) Mastantuono siendo tan jovencito es una de las ventas más importantes al Real Madrid. Estamos apurando los tiempos, no se sostiene la calidad porque se la llevan los clubes poderosos económicamente”, evaluó.

Para el futuro cree que Argentina estará bien, debido a su amplio historial en la formación de juveniles. “Me encanta el laburo que están haciendo en las selecciones juveniles, pero después vos vas arriba (por la Primera División) y económicamente los clubes brasileros están en un presupuesto a nivel europeo”, manifestó

Mundial 2026

Sobre la llegada de Argentina al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá fue optimista, aunque consideró que será importante el trabajo en el recambio que está haciendo Lionel Scaloni.

Recordó que la situación a su llegada también era de recambio, pero en ese entonces había juveniles que despuntaban y veteranos que dejaban de vestir la camiseta, lo que volvió más factible la tarea de reemplazar a los futbolistas. “Scaloni lo acompañó (al recambio) maravillosamente bien e hizo la selección ganadora que todos disfrutamos”, dijo.

Sin embargo, Fuentes considera que el recambio generacional que está encarando actualmente el seleccionado es más difícil. “Para mí (Scaloni) está mirando rendimientos de muchos jóvenes que tienen que entrar en el recambio generacional y alguno que pueda mermar el rendimiento en la selección mayor (…) de esa rotación que él pueda conseguir, a mi entender, va a volver a tener una competitividad que nos haga ser protagonistas”, vaticinó.