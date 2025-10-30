Secuestraron armas y carne de ciervo en allanamientos por caza furtiva en María Grande y Estación Sosa

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841, personal de la Comisaría de Hasenkamp, dependiente de la Dirección General de Departamentales Paraná, realizó este jueves una serie de allanamientos y requisas domiciliarias en distintas localidades del departamento, bajo autorización del Juzgado de Garantías Nº6, a cargo de la jueza Elisa Zilli.

Según se informó a ANÁLISIS desde la Comisaría de Hasenkamp, los operativos se desarrollaron en viviendas de María Grande y Estación Sosa, y arrojaron distintos resultados. En una de las propiedades, ubicada sobre Avenida San Martín, se secuestró una escopeta calibre 14 mm sin documentación, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

En otro domicilio de la zona rural de María Grande Sud, los efectivos hallaron dos trofeos de ciervo Axis, labrándose el correspondiente acta de infracción a la normativa de caza provincial.

Por último, en una vivienda de Estación Sosa, se incautaron un fusil Remington calibre .270, una pistola Bersa calibre .308, cartuchería de distintos calibres y unos 40 kilos de carne de ciervo Axis, según constató una médica veterinaria policial.

Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, mientras se continúan las actuaciones para determinar el alcance de las infracciones a la legislación vigente.