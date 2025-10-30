Volcó un auto en Paraná Campaña y un joven fue hospitalizado con lesiones graves

El vehículo despistó cuando circulaba por un camino vecinal, volcó y terminó destrozado en el interior de un campo.

Un auto volcó este miércoles cerca de la medianoche en el camino a vecinal a San Cayetano, a escasos metros de la ruta Provincial 8 a la altura del kilómetro 4 en la zona rural de Cerrito, en el Departamento Paraná.

El accidente ocurrió pasadas las 23 horas de este miércoles. En el auto Renault Clio iban dos jóvenes de 23 años de edad, con domicilio en la zona. Iban en sentido este – oeste cuando perdieron el control del vehículo y terminaron volcando en el interior de un campo.

Personal de la comisaría de Cerrito acudió al lugar. Los jóvenes fueron trasladados al hospital José María Miranda, donde se constató que el acompañante sufrió una fractura de clavícula, además de traumatismos, por lo que debió ser derivado al Hospital San Martin de Paraná.

El vehículo resultó con daños de consideración.

En el lugar intervino personal de la División Accidentología Vital, dependiente de la Dirección General de Policía Científica, por disposición de la Fiscalía interviniente, registró Canal 2.