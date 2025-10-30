El Municipio de Gualeguaychú participó de un encuentro de políticas de niñez y adolescencia

El encuentro contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, equipos técnicos y autoridades de distintos municipios entrerrianos y tuvo como eje principal la presentación de líneas estratégicas para la acción intersectorial, a cargo de Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en el marco de la Mesa Provincial de Primera Infancia.

Además de la viceintendenta Carrazza, por el Gobierno de Gualeguaychú estuvieron presentes la responsable del Área de ANAF, Virginia Castillo, y Camila Etayo, de la Dirección de Educación Municipal.

Durante la jornada se desarrolló la presentación de experiencias municipales MUNA en la línea de Primera Infancia, donde diferentes localidades compartieron buenas prácticas y acciones concretas implementadas en sus territorios para fortalecer las políticas de cuidado y acompañamiento a los niños.

También se llevó adelante la entrega de reconocimientos a los municipios que integran el programa MUNA por el trabajo realizado durante 2025, destacando el compromiso de los gobiernos locales con la promoción y garantía de derechos de niños y adolescentes.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se continúa fortaleciendo el trabajo articulado con organismos provinciales, nacionales e internacionales, reafirmando el compromiso de esta gestión del intendente Mauricio Davico con las políticas públicas orientadas a la primera infancia y la construcción de comunidades más justas e inclusivas.