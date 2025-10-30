La Unión derrotó a Rocamora en otro amistoso rumbo a la Liga Argentina de Básquet

La Unión de Colón superó a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay en un nuevo amistoso rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol que los tendrá a ambos como protagonistas. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Julio César Paccagnella y terminó 88 a 84 para el equipo dirigido por Martín Guastavino.

Este fue el primer partido de Sebastián Amato como entrenador del Rojo uruguayense y en el que pudo ver en acción a los jugadores de cara a lo que será el debut del próximo miércoles 5 frente a Deportivo Viedma, como local.

El primer cuarto mostró mejor en el arranque a La Unión de la mano de Matías Caire y Romero hasta que Rocamora encontró puntos con Maeso y Acevedo. Un triple sobre el final del exEchagüe y Sionista Agustín Carnovale sirvió para cerrar 23-22. Las diferencias fueron muy pocas en la continuidad, sobre el ecuador del segundo cuarto estaban igualados 34-34, más adelante lo destrabó Caire con un bombazo y lo cerró Romero desde la línea (41-43).

Del segundo tiempo hay que destacar que ambos continuaron con mucha intensidad y llegaron de ambos lados varios aciertos de tres. Acuña anotó mucho más, lo acompañó bien Cabrera desde el perímetro y el equipo de Martín Guastavino quedó 63-68.

Caire siguió anotando para su equipo pero Rocamora contestó con triples a pie firme de Carnovale que dejaron el marcador 79-76. Al regreso del tiempo muerto La Unión estuvo mucho más fino con oportunas apariciones de Longoni y se terminó quedando con el triunfo.

Matías Caire terminó como goleador del juego con 24 puntos, seguido por los 22 de Rodrigo Acuña. Rocamora tuvo cinco jugadores en doble dígito, el interno Maxi Acevedo fue el más efectivo con 21 unidades mientras que Carnovale aportó 17.

Fuente: Prensa Rocamora