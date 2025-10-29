Causa YPF: la Argentina entregará chats y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios

Según fuentes del caso, el objetivo de la solicitud es contar con tiempo adicional para gestionar el consentimiento de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos intercambios fueron requeridos como parte de la investigación. La jueza Preska había pedido que el país presentara las comunicaciones o justificara su imposibilidad de hacerlo, dentro de los plazos fijados.

El escrito presentado por los abogados que representan al Estado argentino detalla que se está trabajando en obtener la autorización individual de las personas involucradas, en línea con los procedimientos de privacidad que impone la legislación local. La cooperación, aclararon, no implica una admisión sobre el contenido de los mensajes, sino una disposición a facilitar el proceso judicial.

La decisión de colaborar marca un cambio de tono en la estrategia de defensa del Gobierno, que hasta hace unas semanas insistía en la dificultad técnica y legal para acceder a esos registros. En esta etapa, la prioridad parece ser evitar nuevas sanciones procesales y mostrar buena voluntad ante el tribunal neoyorquino.

Fuentes allegadas a la defensa remarcaron que la gestión involucra tanto a actuales funcionarios como a exintegrantes del gobierno anterior, y que el procedimiento se realiza “de manera individual y confidencial”.