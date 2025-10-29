Los choferes resolvieron restablecer el servicio de colectivos en Paraná, pero persiste el conflicto

Los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos, que este miércoles al mediodía habían dispuesto un sorpresivo paro de colectivos urbanos de pasajeros en la ciudad de Paraná, resolvieron restablecer el servicio aunque el conflicto de fondo subsiste.

La Municipalidad de Paraná informó que intimó a las empresas que conforman Buses Paraná a restablecer el servicio de transporte urbano de pasajeros, ante el sorpresivo paro. “Se intima formalmente para que de inmediato se restablezca el servicio en la ciudad de Paraná, que debe contar los días hábiles con un total de 80 coches en el turno mañana. Siendo las presentes el inicio de trámite administrativo de ley”, indica el texto enviado por la Subsecretaría de Movilidad y Transporte a Mariano Moreno y Ersa.

Según supo Ahora por intermedio de altas autoridades gremiales, la asamblea resolvió retomar el trabajo, en un clima de incertidumbre por el futuro laboral de los choferes y diferencias con la conducción gremial.

El paro se había dispuesto por tiempo indeterminado y convocaron a una urgente asamblea de choferes en la explanada de la empresa Mariano Moreno, en calle 3 de Febrero de la capital entrerriana.

Hay malestar frente a la nueva concesión de colectivos en la ciudad, ante la falta de certezas por la continuidad laboral de los trabajadores. Existen diferencias entre la posición de los trabajadores y el gremio, que fueron expuestas en la asamblea, y la decisión de volver a trabajar surge ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria.